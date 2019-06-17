公民黨魁楊岳橋︰一國兩制 台灣人要警覺

2019-06-17

〔記者簡惠茹／香港報導〕香港民主派議員全力在立法會阻擋「送中條例」惡法修訂，公民黨黨魁楊岳橋與多名議員更在六一二大遊行前夕抗議警方在地鐵站攔查搜包，影片在台灣廣為流傳。本報記者專訪楊岳橋指出，這次「反送中」行動凸顯的是「一國兩制」早已萎縮，台灣人必須有所警覺。對於香港特首林鄭月娥將修訂送中條例的原因推給台灣，楊岳橋則反批，台灣殺人案只是藉口，香港民主派議員從第一天就要求必須取得台灣同意才能談修法，而台灣陸委會早就公開反對，林鄭月娥公然說謊！

楊岳橋語重心長地說，台灣的民主和自由，是前人用血與汗打下來的，自由原本就很脆弱，如果不珍惜，很容易就沒了；對於一國兩制，從香港的經驗，可以看到北京很多是說了不算數，他們會用最漂亮的語言包裝缺乏誠意的行為，香港才實施二十二年的一國兩制，如今只強調「一國」，忘記「兩制」。

中國缺乏誠意 說話不算數

楊岳橋指出，林鄭的「補漏洞」之說更是不通，香港一九九七年「回歸」前就已明文規定，不容許將任何人移送中華人民共和國受審，這是香港司法獨立的防火牆。況且，法案首讀前，林鄭就和商界妥協，移除一些商業犯罪，後來又拿掉性侵罪，防治犯罪理由愈來愈站不住腳，剩下什麼？政治罪？法案一旦通過，只有將防火牆拿走的中國最得意。

在遊行現場吃了不少警方催淚彈的楊岳橋指出，由於香港的選舉制度，民主派在立法會裡是少數，強行通過送中條例是很可能的發展，所以香港人要一起打這場仗，「我們要的是撤回、不是暫緩；也不能接受警察濫用暴力對待自己同胞。」

楊岳橋感慨，各種紅色資本進來香港投資、買地、建房，衝擊本地人，普通老百姓根本沒有選擇，但送中條例爭議爆發後，香港人更體會到很多東西是說了可以不算數的。「香港基本法」的承諾包含普選，但普選夢早已破滅；「雨傘運動」要求民主，中國不給，到現在「反送中」根本不是要求什麼，只是很卑微地希望守住一國兩制最底線。

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