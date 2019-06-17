中日對照讀新聞》護衛艦「いずも」がベトナム軍事要衝カムラン湾に寄港 日本護衛艦「出雲號」停靠越南軍事要地金蘭灣

2019-06-17

◎茅毅

海上自衛隊は14日、護衛艦「いずも」と「むらさめ」が南シナ海に面するベトナム中部の軍事要衝カムラン湾に寄港したと発表した。17日まで停泊し、ベトナム海軍との親善を図る。海洋進出を強める中国を牽制する狙いもある。

日本海上自衛隊14日宣布，其護衛艦「出雲號」和「村雨號」已停靠在面向南海的越南中部軍事要衝金蘭灣，將停泊到17日，旨在增進與越南海軍的親善友好關係，也有牽制加強擴張海權的中國的目的。

海自は「インド太平洋方面派遣訓練」として、いずもなど護衛艦を南シナ海やインド洋に長期派遣している。今月10~12日には、米原子力空母「ロナルド・レーガン」と南シナ海で共同訓練するなど存在感を示している。

海自以「印度—太平洋方面派遣訓練」的名義，長期派遣出雲號等護衛艦至南海及印度洋等海域。6月10日至12日，（出雲號等海自船艦）在南海和美國（海軍）航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）舉行聯合訓練等，持續展現其不可忽視的分量。

南沙（英語名スプラトリー）、西沙（パラセル）両諸島にも比較的近い軍事上の要衝への寄港には、安全保障分野の日越連携を強調する。いずものカムラン湾入りは2年ぶり2回目。

（海自船艦）前往距離南沙（英文Spratly）、西沙（Paracel）這兩個群島相對近的軍事要地停靠，也在強調日、越兩國安保領域的合作。出雲號駛入金蘭灣，乃暌違2年的第2次。

ニュース・キーワード 新聞辭典

図（はか）る：動詞，圖謀、謀求、計畫、策畫、企圖。例：人民（じんみん）のために幸福（こうふく）を図る。（為民眾謀幸福。）

寄港（きこう）する：動詞，停泊（靠）。例：横浜（よこはま）の行（ゆ）きの船（ふね）が神戸（こうべ）に寄港した。（開往橫濱的船，在神戶停泊。）

単語を読みましょう

ベトナム（英文Vietnam）／要衝（ようしょう）／カムラン湾〔カムラン（英文Cam Ranh）わん〕／寄港（きこう）／停泊（ていはく）／日越（にちえつ）／牽制（けんせい）／進出（しんしゅつ）

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