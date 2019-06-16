外國提供選舉對手黑資料 川普改口通報FBI

2019-06-16

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普十二日接受美國廣播公司（ＡＢＣ）訪問時，心直口快坦承「會拿」外國政府提供的選舉對手黑資料，引發各界譁然。眼看說法再度惹議，繼隔日火速以推特發文自清，他在十四日上午再透過他鍾愛的福斯新聞頻道節目電話訪問改口強調：若從敵國拿到這類資料，他「絕對」會通報聯邦調查局（ＦＢＩ）、司法部長或這類人士；但不忘辯解聲稱，不聽不聞將不知外國資訊是否有錯。

川普同時憤怒回擊眾議院民主黨籍議長裴洛西，因對方說他肯拿外國助攻資料一事，意味「是非不分」並「參與掩蓋犯罪」。川普反控這是「法西斯主義者的說法」，裴洛西「應該以自身為恥」。

川普當天也發聲力挺總統顧問康威。整件事源於獨立監察的美國特別顧問辦公室（ＯＳＣ）十三日正式建議康威從聯邦職務退下，直指原為川普競選經理的她二○一七年隨川普轉戰白宮以來，今年二至五月頻頻在電視訪問或社群媒體，以總統顧問身分攻擊有意加入明年總統選舉戰局的民主黨參選人，違反《哈奇法》（Hatch Act）禁止聯邦、州或地方政府雇員參加特定政治活動的規定，行徑「過份、惡名昭彰且持續不斷」；無奈康威職務乃總統任命，負責貫徹《哈奇法》的ＯＳＣ無法親自炒人，才「史無前例」地「把同一人違反《哈奇法》的事蹟多次呈報總統」權衡。

但除了白宮在第一時間反對ＯＳＣ這份建議書，川普十四日更指上述結論「非常不公平」，反咬ＯＳＣ「試圖剝奪」康威「言論自由」，還說她「很棒、很優秀」，擺明不打算辭退她。亦為川普所任命的ＯＳＣ首長克納（Henry J. Kerner），雖已直言康威諸多行為侵蝕美國法治，目前決定「尊重」川普「這麼做的特權」。

川普也透過十四日節目宣告，打算延攬去年才離開美國移民及海關執法局（ＩＣＥ）崗位的ＩＣＥ前局長霍曼（Thomas Homan）重新加入他的行政團隊。霍曼離開公職後，轉戰福斯新聞，透過媒體繼續捍衛川普的邊境政策，川普看好他成為「直接向我報告」的白宮之外「邊境沙皇」。

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