美咬定伊朗襲油輪 考慮戰術回應

2019-06-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由我國中油公司租用及日本「國華產業」擁有的兩艘油輪，十三日在中東荷姆茲海峽遭遇攻擊，再次點燃中東緊張情勢。美國總統川普十四日一口咬定伊朗是幕後黑手，但並未披露美方將有何回應，反而暗示已準備好與德黑蘭當局談判。與此同時，美國國防部卻考慮採取「戰術回應」，包括擴大在該區域的軍事部署規模。白宮與五角大廈在此事上意見分歧，凸顯美方策略不明。

川普十四日向福斯新聞台「福斯與福斯之友」節目表示，兩艘油輪遇襲「就是伊朗幹的」（Iran did do it），暗示美方可能祭出「非常嚴厲」的制裁，包括壓制伊朗石油收益，警告伊朗切勿封鎖荷姆茲海峽。不過，川普也稱無意開戰，反而稱願意與德黑蘭當局接觸，「只要他們準備好，（談判）就沒問題，但我並不急」。矛盾的是，川普前一日才推文表示，與伊朗領導人達成協議還太早，「他們還沒準備好，我們也還沒」。

白宮、國防部仍意見分歧

與此同時，美國官員透露，此事可能加速五角大廈升級中東軍事部署的計畫，包括提高對油輪的安全防護、由美國和鄰國軍艦護送油輪航行波斯灣；在該區部署更多愛國者飛彈、驅逐艦和潛艦；以及加派多達六千名陸、海、空軍士兵等。代理國防部長夏納翰表示，美方將確保負責中東地區的美軍中央司令部有足夠的資源和支持；再者，由於伊朗問題不僅與美國有關，也牽涉國際情勢，因此美方將「凝聚有關該問題的全球共識」。

法新社分析，美國政府中的對伊鷹派人士，包括白宮國安顧問波頓、國務卿龐皮歐等人，與憂心美國再度陷入沒完沒了戰事的總統川普，在如何處理伊朗問題上分歧嚴重。曾任國防部政策顧問的密西根州共和黨眾議員史羅金（Elissa Slotkin），對川普政府針對伊朗問題沒有明確策略感到憂心，並坦言「很難在不誘發額外衝突下威懾伊朗，我不相信川普政府有能力摸索出一條機敏的途徑」。此外，她也認為軍艦護送油輪的做法不可行，因為該區的航運量太過龐大。

此外，美國駐聯合國代理大使柯恩（Jonathan Cohen）十四日與各國討論伊朗問題，各國認為過去在索馬利亞外海的「國際反海盜聯合作業」，可做為避免波灣等水域發生類似此次攻擊的方案，但實施與否須視中國是否支持。另外，部分歐洲國家認為，美國去年退出伊朗核協議，才是中東情勢加劇的主因。部分美國國會議員則質疑，川普政府可能誤判伊朗動機，因為伊朗不排除是出於回應美方嚴厲制裁和其他威脅措施，才做出攻擊。

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