中非伊波拉疫情惡化 瀕緊急狀態

2019-06-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中非國家剛果民主共和國的伊波拉（Ebola）疫情失控，並在近日擴散至鄰國烏干達。世界衛生組織（WHO）緊急事務委員會（EC）十四日對此第三度召開會議，預料會宣布伊波拉疫情為全球「公共衛生緊急事件」（PHEIC），以投注更多人力及資源，防範疫情持續惡化。

民主剛果去年八月爆發伊波拉疫情後，迄今累積二○八四起病例，釀成一四○五人死亡，是二○一四至一六年西非伊波拉疫情後，此種流行疾病在全球的第二嚴重災情。世衛緊急事務委員會曾在去年十月及今年四月，兩度表示疫情未構成全球威脅，但病毒已在近日跨越國境、侵入烏干達，在十日及十二日造成兩人死亡。

對此，世衛緊急事務委員會一個由十三名醫學專家組成的小組，十四日再度聚首日內瓦總部召開防疫會議。衛生專家推測，會議可能宣布伊波拉疫情達全球「公共衛生緊急事件」標準，呼籲國際採取立即行動，包括整合資金和資源，以及針對貿易和旅遊做出指示等。

世衛官方聲明則指出，由於烏干達三起病例來自同一家庭，爆發全國危機的機率尚屬中等。此外，民主剛果疫情造成的區域風險仍非常高，但爆發全球危機的機率仍低。

世衛曾針對○九年的H1N1流感、一四年的小兒麻痺和伊波拉病毒疫情，以及一六年的茲卡病毒疫情等四起流行疾病，宣布為全球公共衛生緊急事件。

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