中非伊波拉疫情惡化 瀕緊急狀態
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2019-06-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中非國家剛果民主共和國的伊波拉（Ebola）疫情失控，並在近日擴散至鄰國烏干達。世界衛生組織（WHO）緊急事務委員會（EC）十四日對此第三度召開會議，預料會宣布伊波拉疫情為全球「公共衛生緊急事件」（PHEIC），以投注更多人力及資源，防範疫情持續惡化。

民主剛果去年八月爆發伊波拉疫情後，迄今累積二○八四起病例，釀成一四○五人死亡，是二○一四至一六年西非伊波拉疫情後，此種流行疾病在全球的第二嚴重災情。世衛緊急事務委員會曾在去年十月及今年四月，兩度表示疫情未構成全球威脅，但病毒已在近日跨越國境、侵入烏干達，在十日及十二日造成兩人死亡。

對此，世衛緊急事務委員會一個由十三名醫學專家組成的小組，十四日再度聚首日內瓦總部召開防疫會議。衛生專家推測，會議可能宣布伊波拉疫情達全球「公共衛生緊急事件」標準，呼籲國際採取立即行動，包括整合資金和資源，以及針對貿易和旅遊做出指示等。

世衛官方聲明則指出，由於烏干達三起病例來自同一家庭，爆發全國危機的機率尚屬中等。此外，民主剛果疫情造成的區域風險仍非常高，但爆發全球危機的機率仍低。

世衛曾針對○九年的H1N1流感、一四年的小兒麻痺和伊波拉病毒疫情，以及一六年的茲卡病毒疫情等四起流行疾病，宣布為全球公共衛生緊急事件。

  • 烏干達衛生當局十三日小心埋葬死於伊波拉病毒的一名五十歲祖母和五歲男童。（美聯社）

    烏干達衛生當局十三日小心埋葬死於伊波拉病毒的一名五十歲祖母和五歲男童。（美聯社）

  • 在烏干達與剛果民主共和國邊界處，衛生人員引導民眾接受篩檢。（法新社）

    在烏干達與剛果民主共和國邊界處，衛生人員引導民眾接受篩檢。（法新社）

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