私訊聯絡抗爭 通訊軟體同時間遭駭

2019-06-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港民眾為「反送中」走上街頭，許多人使用加密通訊軟體「Telegram」躲避電子監視及協調行動，但該軟體在十二日金鐘衝突期間，遭到駭客攻擊。「Telegram」公司執行長度洛夫（Pavel Durov）十三日指出，這些重大網攻來源是中國，與香港當前政治動盪有關。

「Telegram」十二日宣布，該公司遭到強大的「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS attack），駭客以大量垃圾請求試圖癱瘓伺服器，多個地區用戶恐面臨斷線問題。度洛夫十三日推文表示，有關垃圾請求大多來自中國，該公司經歷的所有國家級行為者攻擊，都與香港示威同時發生。這起事故不是例外。針對度洛夫的指控，中國外交部發言人耿爽回應，中方一貫反對任何形式的網路攻擊。

在此之前，港警十一日曾拘捕「Telegram」群組「公海總谷」管理員，罪名是「串謀公眾妨擾」，但隨後獲准保釋。該群組有逾二萬成員，討論如何對付警方催淚瓦斯及胡椒噴霧等內容。港媒報導，該嫌是二十二歲學生「Ivan Ip」，警方到其寓所入屋搜查及要求交出相關資料。

除了「Telegram」，香港民眾也熱烈下載「Signal」及「FireChat」等通訊軟體，抗議人士使用這些軟體宣導戰術，確保面具、頭盔、用水等物資順利傳送。

據估計，「Telegram」去年在全球有二億每月活躍用戶，但遭中國、伊朗及俄羅斯等國禁止。

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