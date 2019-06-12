美媒︰金正男是CIA線人 赴大馬遇害

2019-06-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國《華爾街日報》（ＷＳＪ）十日獨家揭露，二○一七年二月在馬來西亞吉隆坡國際機場遇害身亡的北韓最高領導人金正恩的同父異母長兄金正男，其實是美國中央情報局（ＣＩＡ）線人。無獨有偶，美國《華盛頓郵報》北京分社長費菲爾德（Anna Fifield）在十一日出版的新書《偉大的繼承者》（The Great Successor： The Divinely Perfect Destiny of Brilliant Comrade Kim Jong Un，暫譯）中，也指稱金正男擔任ＣＩＡ線人。

華爾街日報的消息來源是一位不具名知情人士。他明確告訴ＷＳＪ，ＣＩＡ和金正男之間確有「聯繫」，但未告知細節，只說與ＣＩＡ人員會面是金正男一七年二月前往馬國的目的之一。他加碼透露：雙方有所接洽一事，未在金正男意外身故後立刻曝光，讓美國情報官員在第一時間鬆了口氣，直至日本《朝日新聞》一七年五月爆料他遇害四天前曾見過一位韓裔美國人，馬來西亞方面懷疑這名韓裔美國人是情報人員。

馬國在審判被控毒殺金正男的兩名女子時，馬國警方曾作證金正男死前待在度假勝地蘭卡威島的一間旅館好幾天，並且和一名不知名的韓裔美國男子見面。

至於《偉大的繼承者》一書也引述一位情報界消息來源披露，金正男通常是在新加坡和馬來西亞會見他的聯絡人。書中說，馬國旅館的監視器拍到金正男和一名亞洲人外貌的男子共搭電梯，該男子據傳是情報人員；金正男的背包裡則有十二萬美元現金，可能是情報活動的報酬，或是他賭場生意的盈餘。

CIA拒評論

對線人說法的真實性。ＣＩＡ拒絕評論，中國官員未予回應，南韓政府則聲稱無法證實相關內容。在金正男死後，南韓國家情報院官員曾向國會議員表示，北韓多次試圖暗殺金正男，金正男在二○一二年致函金正恩，乞求他放過自己和家人性命。

ＷＳＪ說，美國多名前官員認為，因金正男長年避居海外，在北韓並沒有權力基礎，恐難提供北韓內部運作詳情；但他們一致相信，主要居住在澳門的金正男肯定與其他國家的安全情報單位有往來，尤其是中國政府。一些美方人士相信，一旦金正恩的統治出現危機時，包括中國在內的其他國家，可能認為金正男將是接班人選。但美方情報單位早就判定金正男不適合承擔此一角色。

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