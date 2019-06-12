白袍性高血壓 奪命風險高

2019-06-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國醫學研究團隊十日刊登在權威期刊《內科醫學年鑑》的最新研究，統合分析涵蓋超過六萬四千名美國、歐洲、亞洲「白袍性高血壓」患者的二十七項研究，發現未服用降血壓藥物的「白袍性高血壓」病患，死於心肌梗塞等心臟事件的風險是普通高血壓病患的兩倍。

「白袍性高血壓」是一種功能性的高血壓，指的是病患在醫院或門診時測量的血壓都會偏高、心跳偏快，但在家測量的血壓和心跳卻是正常的。醫界目前仍無法確定導致「白袍性高血壓」的原因，不同患者的致病原因也可能不同，病因可能包括焦慮、緊張、潛在生理問題造成的異常血壓波動等。

研究顯示，未給予治療的「白袍性高血壓」病患會增加三十六％罹患心臟病的風險，增加三十三％死於任何因素的風險，死於心臟病的風險則會增加一○九％。研究認為，「白袍性高血壓」病患也應執行更進一步的血壓監測，並建議這類患者戒菸、戒酒、注意飲食、規律運動，以維持健康。

但阿拉巴馬大學伯明罕分校公共衛生學院流行病學教授蒙特納指出，和長期高血壓患者相比，「白袍性高血壓」患者發生心血管疾病和死亡的風險「顯著較低」。此外，研究沒有發現白袍性高血壓患者與中風之間的關聯，「這個意外的發現可供進一步研究」。哥倫比亞大學醫學中心的心臟病專家新保（Daichi Shimbo）評論，該項統合分析研究「非常全面」，有鑑於過去醫界普遍認為「白袍性高血壓」是良性疾病，該項研究「非常重要」。

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