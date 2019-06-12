中國司法無人權 紐國拒犯人引渡中國受審

2019-06-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕紐西蘭上訴法院十一日就韓籍紐國居民金京燁（Kyung Yup Kim，譯音）引渡至中國受審的案件，要求紐國政府重新評估引渡決定，理由是中國刑事司法系統無法提供犯罪嫌疑人足夠的人權保障，而紐國有義務拒絕將嫌犯引渡至他們無法接受公平審判的地區。

金京燁在南韓出生，十四歲移民紐西蘭，已在紐國定居卅年。中國當局指控金京燁○九年在上海度假時，毆打勒殺一名廿歲女子陳佩芸（Peiyun Chen，譯音），將她棄屍郊外。中國一一年向紐國尋求引渡金京燁至中國受審，並保證不會對他判處紐西蘭所禁止的死刑。金京燁隨後遭紐國逮捕，直到一六年獲得保釋，保釋期間須配戴電子設備以追蹤其行蹤。

根據上訴法院厚達九十九頁的裁判書，法官溫克曼（Helen Winkelmann）指出，中國刑事司法系統與紐國截然不同，中國是刑求手段仍普遍存在的國家，而「根據國際法，紐西蘭有義務拒絕將嫌犯送往存有重大刑求風險的管轄區，或是無法接受公平審判的地方」。

紐第一起與中國有關的引渡案

該案為紐西蘭第一起與中國有關的引渡案。上訴法院認為，紐國司法部必須確保金京燁在中國擁有公平審判、免受酷刑和死刑的權利，方能執行引渡。司法部仍能向最高法院提出上訴。此前，司法部二○一五年、一六年兩度批准金京燁的引渡請求，但遭到金京燁的律師艾里斯（Tony Ellis）提出司法救濟、予以阻擋。

最新判決結果出爐後，艾里斯告訴路透，這是其委託人深感「欣慰的一天」，「這是具深遠人權重要性的判決，將在整個普通法世界獲得迴響」。與此同時，中國外交部十一日呼籲紐國儘快將金京燁引渡至中國，以伸張正義、還給被害人公道，並聲稱「中國司法體系能夠有效保障犯罪嫌疑人各項合法權利」。

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