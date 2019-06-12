反送中被消音 微博搜不到「香港加油」

2019-06-12

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港九日「反送中」百萬人大遊行，各國媒體紛紛大篇幅報導，中國媒體卻幾乎噤聲，如今連若干與香港有關的字眼，也成為遭社群媒體「微博」封殺的敏感詞—鍵入「送中條例」、「香港加油」、「支持香港」、「香港罷工罷市」等字詞，均無法顯示結果，出現的卻是「根據相關法律法規和政策，搜索結果未予顯示」；鍵入「反送中」，則沒有任何結果。

中媒幾乎未見遊行報導

據香港網路媒體《香港01》分析，「香港加油」成為微博禁詞的原因不明，可能與海外華人遊行時高呼「撐香港，反送中，香港加油！」的口號有關。此外，行政院長蘇貞昌等台灣政治人物在「臉書」發文聲援港人時，也加入「香港加油」的主題標籤（hashtag）。

迄今，除了中共黨媒「環球時報」撰發題為「反對派勾結西方撼動不了香港大局」的社評外，只有英文「中國日報」發文報導。至於其他官媒和地方媒體，除刊登中國外交部和外交部駐港特派員公署的回應外，暫時也未見遊行相關報導或評論。

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