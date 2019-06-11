北京挺港府 斥西方勢力干政

2019-06-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對參與人數創歷史新高的香港「反送中」大遊行，中國外交部發言人耿爽十日強調，北京力挺港府，並痛批「西方勢力」干涉中國內政，駁斥主辦單位宣稱的參與人數灌水。中共鷹派黨媒「環球時報」也痛批，香港反對派「勾結西方」、「挾洋自重」，美國以香港做為美中貿易戰的籌碼。

香港「民間人權陣線」九日舉辦的遊行據稱有多達一○三萬人參與，寫下香港自一九九七年主權移交以來最大規模抗爭紀錄，但耿爽在記者會上聲稱，港府估算的人數遠低於此，遊行不具代表民意的說服力。中國政府發佈的官方新聞稿，則未提及遊行人數。

稱80萬港人連署支持修法

耿爽強調，北京將繼續堅定支持港府推動修訂條例，堅決反對任何外部勢力及干預香港立法事務的錯誤言行；中方對美方干預香港事務，表示強烈不滿及堅決反對；目前已有八十萬港人參與「保公義撐修例大聯盟」連署，且將持續增加，顯示香港主流民意支持修訂條例。

環時社評也抨擊，主辦單位重施故技「報大數（數字灌水）」；西方勢力起勁地就香港事務說三道四，給香港反對派打氣。有美國議員以檢討是否繼續給予香港貿易及經濟特殊待遇要脅，顯然與中美貿易戰有關，令人質疑美國以香港做為博弈籌碼，以遏制中國發展。

英文「中國日報」（China Daily）社論也譴責，修訂逃犯條例旨在「填補法律漏洞」，但部分港人被民主派及外國勢力所蒙蔽，未意識到民主派透過「破壞港府公信力和聲譽」獲取政治資本，未留意外國勢力藉香港傷害中國。

除官媒撻伐外，中國許多媒體聚焦國家主席習近平即將出訪、端午節假期運輸情況、華南強降雨及吉林礦震等新聞，對香港遊行隻字未提。當局也透過「防火長城」進行網路言論管控，「微博」等社群媒體難以看到香港遊行場面，但有斥責遊行的報導貼文。

然而，社群媒體「微信」還是流傳著香港遊行的影片，有網友甚至提到六四事件，期盼不要再上演鎮壓悲劇，但相關言論隨即遭刪除。

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