影子戰爭襲美 中背後插刀狠過俄

2019-06-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕曾擔任美國前駐中國大使駱家輝幕僚長兼高級政策顧問、現任美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）首席國家安全記者的修托（Jim Sciutto），在他五月出版的新書《影子戰爭》（The Shadow War）中指出，為打破美國及其領導的國際秩序，中國和俄羅斯早就悄悄地對美國發動全面的「影子戰爭」。他還妙喻，俄國就像你在派對上喝醉的朋友，直接莽撞地撞破你家大門，中國卻像詭計多端、陰險狡詐的損友（scheming evil friend），臉上帶著微笑，卻在背後捅你一刀。

修托也曾任美國廣播公司新聞網（ABC News）資深外交記者，之後在北京輔佐駱家輝。依修托看來，儘管影子戰爭尚未到真槍實彈的程度，卻可能和戰爭一樣危險。但美國乃至西方國家，並未充分意識到此一威脅的嚴重性，甚至一直對中俄抱有幻想，遑論採取有效因應作為。

前美駐中大使幕僚長示警

最明顯的例子莫過於在俄國指使下，干預二○一六年美國總統大選，以打擊民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓、暗助共和黨候選人川普為目標。其他諸如中國竊取美國企業的智慧財產權，以及F-35、F-22匿蹤戰機、C-17運輸機技術等政府機密。中國在美國安插數千名間諜，在南海填海造島，俄國則併吞克里米亞，圖謀重劃全球版圖。中俄也在部署更快、更難以追蹤的潛艦，可悄悄潛入美國近海發動攻擊。此外，中俄也已在太空部署攻擊性武器，例如可搶奪美國衛星的「綁匪衛星」；雷射武器已出現在太空，「星戰」已開打。

不過，修托強調，根據他訪談的幾名美國情報界人士，例如前國防部長卡特（Ashton Carter）、前中央情報局（ＣＩＡ）局長海登（Michael Hayden），相較於俄國，中國才是最令人擔憂的威脅，因為它的經濟更強大、擁有更多資源與人口，未來更有機會超越美國。在心理上，中俄企圖挑戰美國的全球領導地位，奪回失去的地位，但兩國並未秘密聯手。

修托指出，糟糕的是，西方國家一直誤以為，中俄也想融入以制度、規則為基礎的國際秩序，但北京和莫斯科高層都視這類體系偏向西方利益，因此另闢蹊徑。但他認為，由於美國第一線人員，從潛艦艦長、偵察機飛行員、國安局幹員到太空司令部（Space Command）等，都正在採取因應措施，因此美國在這場戰爭中的贏面仍大。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法