香港為鏡／蔡「珍愛台灣的民主」 賴「別對中國存幻想」

2019-06-10

〔記者楊淳卉、蔡宗勳、蔡文居／綜合報導〕香港政府修訂「送中條例」引發港人怒火，逾百萬人昨走上街頭抗議，蔡英文總統和民進黨總統初選參選人、前行政院長賴清德，對此均做出回應。蔡總統昨晚於「臉書」發文表示，因為對自由的珍視，香港人走上街頭，反對被視為「送中惡法」的逃犯條例。我們應該看見的是，香港人民所苦苦追求的人權保障與民主法治，在台灣土地上卻是如此自然地存在著，這值得我們用心珍惜、用力守護。

賴清德昨晚到嘉義縣新港奉天宮參拜後也強調，台灣要以香港為鏡，千萬不要對中國存有幻想，更別相信威脅台灣安全的中國會給台灣財富。賴清德表示，中國國家主席習近平已明白說出，所謂「九二共識」並沒有「一中各表」、中華民國表述的空間，只有一個中國原則，也就是台灣只有一條路可以走，那就是「一國兩制」，但我們一定要堅決反對一中原則、反對一國兩制及反對和平協議。

蔡英文說，在「一國兩制」下，短短廿二年時間，港人的自由不再理所當然，過去驕傲的現代法制也逐步崩毀。這值得我們深深警醒、深深關切。我們支持所有人對民主自由的追求，也認為香港人民的心聲應被尊重；我們更要大聲向世界說出：台灣人珍愛我們的民主，也堅持我們決定自己命運的權利。「一國兩制」不會是台灣人的選項。

賴清德說，香港在英國時代是個自由且重視人權的地方，但現在香港言論自由受到壓迫，人權也受到約束，現在又有逃犯條款，這是中國用司法力量滲入香港，壓迫香港民主、自由、人權的手段。台灣人民對中國千萬不要存有幻想，要堅定站在民主陣營這一邊，善用台灣在第一島鏈的關鍵位置，在印太戰略下扮演積極角色，阻止共產勢力擴張；台灣是最直接受到侵略壓迫的國家，自然要站在民主陣營裡面，我們也要協助中國民主化，唯有如此，亞太地區才有長遠和平。

另一方面，台南行動教會昨天下午在台南二二八公園聲援香港「反送中」抗議行動，包括成大等大學的數十名香港留學生，也跨海聲援反送中行動，希望台灣不要步上香港後塵。一名就讀成大的港生表示，「送中條例」將導致政府可能隨意羅織罪名，剝奪侵害港人的自由、人權，香港的獨立自主一直在流失，希望台灣不要步上香港後塵。

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