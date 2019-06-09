畢典致詞名人開講／彭博捐5億美元 邀畢業生「超越碳」

2019-06-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國紐約市前市長、億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）七日受邀至美國麻省理工學院（MIT）擔任畢業典禮致詞嘉賓。彭博恭賀在場畢業生及其親友，盛讚麻省理工學院聚集許多全球最聰明的人才，並是「大膽創新計畫」的搖籃，宣布捐出五億美元（約一五八億台幣）發起新的全國性氣候倡議「超越碳」（Beyond Carbon）計畫，以對抗氣候變遷造成的人類生存危機，同時也力邀畢業生加入這項屬於「我們時代的奮鬥」。

彭博指出，對抗氣候變遷已成為「我們這一代人」必須贏得的挑戰，其難度堪比美國一九六○年代的「登月計畫」。彭博表示，「十年前沒人真的相信我們能達成關閉全美逾半燃煤電廠的成績，但我們仍辦得到」；他在一一年發起的全國性氣候倡議「超越煤」（Beyond Coal）計畫，迄今已關閉全美二八九座燃煤電廠，而新的「超越碳」計畫，目標為二○三○年前關閉全美近二五○座燃煤電廠，並杜絕新的燃煤電廠興建。

彭博指出，「超越碳」的理想比「超越煤」更為遠大，該項新倡議將推動美國達成「百分之百潔淨能源經濟」，取得更便宜的電力、更潔淨的水與空氣、更好的工作、更順暢且更多選擇的交通，「它將成為我國迄今對抗氣候變遷最大規模的同心協力行動」。

「超越碳」計畫包括四大面向，關閉燃煤電廠，反對興建新的天然氣發電廠，資助政治盟友推動環保政策與立法，透過選舉等政治活動主導氣候變遷成為主要議題。彭博現為聯合國氣候變遷特使。

彭博表示，對抗氣候變遷不是科學或技術難題，它牽涉更多的是政治行動，氣候變遷要先成為「政治問題」，「我們要透過選票教訓那些阻止環保行動的候選人。…我們正與時間賽跑對抗氣候變遷，但聯邦政府至少兩年內無望採取大膽行動，大自然不會等待我們的政治日曆。」彭博認為，氣候變遷是這一代人所面臨危急存亡的挑戰，倘若無法成為解決方案的一部分，就會成為問題的一部分。

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