畢典致詞名人開講／彭博捐5億美元 邀畢業生「超越碳」
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2019-06-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國紐約市前市長、億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）七日受邀至美國麻省理工學院（MIT）擔任畢業典禮致詞嘉賓。彭博恭賀在場畢業生及其親友，盛讚麻省理工學院聚集許多全球最聰明的人才，並是「大膽創新計畫」的搖籃，宣布捐出五億美元（約一五八億台幣）發起新的全國性氣候倡議「超越碳」（Beyond Carbon）計畫，以對抗氣候變遷造成的人類生存危機，同時也力邀畢業生加入這項屬於「我們時代的奮鬥」。

彭博指出，對抗氣候變遷已成為「我們這一代人」必須贏得的挑戰，其難度堪比美國一九六○年代的「登月計畫」。彭博表示，「十年前沒人真的相信我們能達成關閉全美逾半燃煤電廠的成績，但我們仍辦得到」；他在一一年發起的全國性氣候倡議「超越煤」（Beyond Coal）計畫，迄今已關閉全美二八九座燃煤電廠，而新的「超越碳」計畫，目標為二○三○年前關閉全美近二五○座燃煤電廠，並杜絕新的燃煤電廠興建。

彭博指出，「超越碳」的理想比「超越煤」更為遠大，該項新倡議將推動美國達成「百分之百潔淨能源經濟」，取得更便宜的電力、更潔淨的水與空氣、更好的工作、更順暢且更多選擇的交通，「它將成為我國迄今對抗氣候變遷最大規模的同心協力行動」。

「超越碳」計畫包括四大面向，關閉燃煤電廠，反對興建新的天然氣發電廠，資助政治盟友推動環保政策與立法，透過選舉等政治活動主導氣候變遷成為主要議題。彭博現為聯合國氣候變遷特使。

彭博表示，對抗氣候變遷不是科學或技術難題，它牽涉更多的是政治行動，氣候變遷要先成為「政治問題」，「我們要透過選票教訓那些阻止環保行動的候選人。…我們正與時間賽跑對抗氣候變遷，但聯邦政府至少兩年內無望採取大膽行動，大自然不會等待我們的政治日曆。」彭博認為，氣候變遷是這一代人所面臨危急存亡的挑戰，倘若無法成為解決方案的一部分，就會成為問題的一部分。

  • 前紐約市長彭博七日受邀至美國麻省理工學院擔任畢業典禮致詞嘉賓。（路透）

    前紐約市長彭博七日受邀至美國麻省理工學院擔任畢業典禮致詞嘉賓。（路透）

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