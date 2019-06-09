中國媒體嚴冬 只准報喜…揭弊記者求去

2019-06-09

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國紐約時報七日報導，堅持揭弊的前中國官媒調查記者劉萬永認為，中國媒體在中國國家主席習近平上台後受到更嚴格審查，媒體環境大不如前；中國若想要以健康、正常的方式發展，就必須有大量能公正報導的媒體。

日本朝日新聞曾在四月底大篇幅報導所謂的「中國媒體隆冬」，詳述許多經驗豐富的中國記者，因再也無法進行調查報導而求去，導致社會揭弊相關報導數量銳減；曾任中國青年報深度調查部主任、因堅持揭弊而有「藏獒記者」之稱的劉萬永，就是這篇報導的主角之一。

中青報雖是黨報，卻不避諱討論社會問題與批評當局；然此大鳴大放的情況已不復見。劉萬永說，中青報過去兩年來至少有一百條重要新聞，因加強審查而胎死腹中，敏感主題屢遭編輯告誡「再等等」。中國傳媒在前國家主席胡錦濤執政時曾有所謂黃金十年，然此榮景自二○一七年起逐漸變調。劉萬永說，媒體再也不能批判政府，連老百姓遭投資詐騙等新聞也無法見報。

劉萬永以今年三月江蘇化工廠爆炸為例，由於政府要求媒體「傳達正能量」，該事故的死傷人數、發生原因與責任歸屬等內容都無法報導；能見報的只有歌頌生命可貴、描述感人營救經過等軟性內容。劉萬永說，傳媒若是放棄監督職責與缺乏大聲疾呼的勇氣，「這樣的新聞報導還有什麼意義？」

劉萬永直言，跳槽到資產管理公司不全是基於經濟因素，他也曾想當一輩子的記者，但如今環境改變，不再是想寫什麼就寫什麼；如今的中國「新聞報導不再像新聞報導，新聞界不再像新聞界」。

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