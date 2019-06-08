畢典致詞名人開講／美非裔影后:與傷痛和解 以同理心待人

2019-06-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國非裔影后薇拉‧戴維絲（Viola Davis）五月二十日在紐約巴納德學院（Barnard College）對畢業生發表演說。論及她的貧苦過去及人權問題，她勉勵學子接受人生中的榮耀與失敗，「我們就是自己的歷史，也是自己環境的產物」，要追尋能促使自己為更偉大目標而工作的「靈丹妙藥」，其中同理心至關重要，因為它會激起改變。

戴維絲是首位榮獲美國東尼獎、艾美獎與奧斯卡獎三大獎的非裔女星，並於二○一二及一七年兩度入選《時代雜誌》百大人物。在美國民權運動期間，她的母親曾是人權份子，時年兩歲的她，曾與母親一同被捕入獄。

談及痛苦童年，戴維絲告訴畢業生，出生於羅德島州的她，兒時家境貧寒且時常挨餓。九歲時某晚見到父母爭吵，她無奈地在浴室裡尖叫，祈求上帝將她帶離如此的人生，儘管上帝未真的將她帶走，但她從這些創傷、飢餓及貧苦的記憶中，獲得力量、願景及懂得原諒。

「我能記得這些，因為我曾活在那裡。這是我最大的禮物。」戴維絲強調，應接受自己的創傷歷史，無須迴避過去，應了解這些經驗產生力量，以及以同理心看待別人的能力，最後會帶來改變。往前邁進及為改變而戰，都需要面對的勇氣。過去歷史有榮耀與失敗，兩者都應接納。就如美國憲法，它是最偉大文獻，但在立憲時奴隸制曾是習俗，直到憲法第十三條修正案廢除奴隸制，隨之又產生歧視有色人種的「吉姆‧克勞法」，這就是美國的過去事實。

「歷史不是過去，而是現在。我們帶著歷史。我們就是自己的歷史。」戴維絲勉勵畢業生與傷痛和解，以勇氣面對它、理解它、療癒它、與它連結。在日後人生上，為他人留下一些貢獻。她叮囑畢業生同理心的重要性，強調「唯有在自己身上感覺他人，你才能理解他人」。

戴維絲今年一月十三日出席於加州舉行的第二十四屆影評人大獎（Critics’ Choice Awards），擔任頒獎人。（美聯社檔案照）

美國非裔影后薇拉‧戴維絲五月二十日在紐約巴納德學院對畢業生發表演說。（取自網路）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法