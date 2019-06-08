沒白養! 飼主有壓力 狗狗懂

2019-06-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據瑞典最新研究指出，狗兒不僅能感應飼主的一時情緒，養狗人士處於長期壓力之際，他們的愛犬也能感同身受，兩者體內「壓力荷爾蒙」皮質醇的濃度都會升高，在在顯示狗狗果真是人類的超級好朋友。

皮質醇是腎上腺分泌之腎上腺皮質激素中的糖皮質素，能升高血壓、血糖及產生免疫抑制作用，對於應付壓力至關重要，故有「壓力荷爾蒙」之稱。生物一旦面對壓力，腦部控制的促腎上腺皮質激素釋放因子（CRF）即激烈運作，啟動腎上腺增加分泌皮質醇，為預期上升的代謝需求量做準備。

鑑於血液中的皮質醇會滲透到毛囊細胞，而毛囊內的皮質醇含量偏穩定，瑞典國立林雪平大學（Linköping University）研究員羅斯（Lina Roth）與研究團隊，找到二十五隻邊境牧羊犬和三十三隻喜樂蒂牧羊犬的飼主，分析他們的毛髮與其愛犬狗毛內之皮質醇濃度，以了解人狗長期壓力狀況。結果發現，兩方皮質醇濃度變化的模式同步，且不論冬夏皆呼應，顯示雙邊承受的長期壓力同步。

上述研究於六日登上英國線上期刊《科學報告》（Scientific Reports）。雖同步起因尚不明，但羅斯傾向相信飼主把壓力感受傳給狗兒，而非狗狗影響主人，因主人在愛犬心中比重較高，而人類還有其他社交網路可供慰藉。因此，這種同步連結在工作用犬身上，可望比寵物犬來得強烈，因訓練提高了工作用犬對訓練者的情緒依賴。

羅斯的研究團隊正規劃調查其他犬種是否也有相同現象。但她確定，玩耍機會較多的狗狗，壓力跡象較少，因此建議飼主們，「就和你的狗狗一起享受開心時光吧！」

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