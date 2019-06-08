美俄險撞艦 俄中升級戰略合作

2019-06-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕在美中為貿易戰、華為5G及南海議題緊張升高之際，俄中近日宣布兩國升級為「全面戰略協作夥伴關係」，使中俄形成聯合抗美的「合縱」之勢。俄國太平洋艦隊七日指控，美國軍艦在東海進行危險調遣，險些與俄國軍艦衝撞；美國則反批俄國軍艦不專業，而衝突地點是菲律賓海。俄國總統普廷六日嗆聲，有鑑於美國缺乏談判誠意，俄國準備退出與美國簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START）。

俄國太平洋艦隊指稱，在莫斯科時間清晨六點三十五分，美軍飛彈巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）在「東海」行駛時突然改變航向，穿過俄軍無畏級反潛驅逐艦「維諾格拉多夫上將號」（Admiral Vinogradov）的航行路徑，兩艦相距僅五十公尺，俄方被迫採取緊急行動，避免衝撞。

對此，美國第七艦隊發言人杜斯反控，俄國軍艦在「菲律賓海」進行「不安全及不專業」的調遣，導致與美艦險些碰撞，兩艦距離僅十五至卅公尺，迫使「昌塞勒斯維號」將所有引擎全力減速，以避免相撞。他形容俄軍先前指控為「宣傳」。

美俄險爆發海上衝突的時機，正值中國國家主席習近平造訪俄國參加「聖彼得堡國際經濟論壇」之際，他在三天的國是訪問期間，與俄國總統普廷簽署發展「新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，並宣布共同維護全球戰略穩定，在國際事務上貢獻的「中俄方案」。

另外，習近平也率領一千多名中國官員及商界人士出席，期間中國電信巨擘華為與俄羅斯電信大廠MTS簽署5G合約。克里姆林宮顧問烏沙科夫形容，中國是「俄國最重要的經濟夥伴」。俄中貿易於二○一八年增長二十五％，達一○八○億美元歷史新高。

習：很難想像美中會完全斷絕關係

習近平此訪正值中俄建交七十週年，是美中展開新一輪貿易戰後的首次重要出訪，訪俄首日曾形容普廷是他的「好友」。習近平七日在論壇上表示，美國總統川普是其朋友，且美中兩國具有堅強的貿易和投資連結，「很難想像美中之間會完全斷絕關係」。他表示有信心雙方都對這種做法「沒有興趣」。

普廷六日也宣告準備退出New START，原因是華府沒有興趣進行延長條約談判。該條約是俄方於一○年與時任美國總統歐巴馬簽署，將於二一年期滿。普廷警告，該條約的中止，可能引爆核武競賽，導致全球災難。美國總統川普先前要求把中國納入該條約，但遭中國拒絕。

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