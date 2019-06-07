畢典致詞名人開講／阿富汗教育家：教育女孩 改變世界

2019-06-07

〔編譯魏國金／綜合報導〕幼年時被迫女扮男裝，在秘密學校接受教育的阿富汗教育家巴希潔︱拉斯卡（Shabana Basij-Rasikh，見圖，取自SOLA推特），五月十一日對美國賓州西達克瑞斯特（Cedar Crest）學院的畢業生發表演說指出，教育女孩是扭轉全球暖化最有力的方法之一，甚至比屋頂上的太陽能板或電動車還更有效，因為「當你教育女孩，你就改變世界」。

巴希潔︱拉斯卡在獲頒榮譽文學博士學位後發表演說指出，她端詳台下三○九位畢業生，每張臉儘管獨特，但因擁有世上最珍貴的一個資產而有共同點，這個資產就是教育。她說，「我相信教育是將世界推至更安全、更乾淨、更平等之處的槓桿」。

她指出，基於該信念，她共同創辦阿富汗第一所、也是唯一一所女子寄宿學校「阿富汗領導學校」（SOLA）。她說，「我們亟欲提供阿富汗女孩能促進思辨、使命感以及尊重自我與他人的嚴謹教育」。

據統計，阿富汗青少女的文盲率達六十三％，部份省分八十五％的女孩沒有上學。她說，這樣的數據令人難以接受。受過教育的女性子女較少也較健康，她們較長壽、經濟能力較佳，更會回饋家庭，這些事實毋庸置疑，以致一個國際性的氣候變遷研究組織最近說，「教育女孩」是扭轉氣候變遷最有力的方法之一，亦即，教育女孩，便能改變世界。

巴希潔︱拉斯卡說，她對教育的轉化力量深信不疑。她指出，SOLA所有的教職員都是阿富汗公民，「證明女性在每個組織的領導能力，也給予我們的學生可以效法的榜樣」。她說，教育女孩帶來的好處人人都可共享，提升女孩並非意味著拉下男性。

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