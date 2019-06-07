不輸運動耐力極限 孕婦個個是專家

2019-06-07

〔編譯管淑平／綜合報導〕從鐵人三項到環法自行車賽，運動競賽十分考驗運動員的耐力極限。美國杜克大學最新研究算出人體耐力極限：燃燒熱量達其靜止代謝率的二．五倍。研究還說，懷孕的女性是耐力專家，在幾乎是人體能承受的最大耐力下生活。

一天最多消耗四千大卡

「靜止代謝率」是指身體在休息狀態維持呼吸、血液循環等基本生理功能所需燃燒的最低熱量。這份研究分析二○一五年「橫越美國」馬拉松系列賽等運動的參賽者能量消耗，發現不管是什麼樣的運動，耗時多久，每個人最多只能消耗其靜止代謝率二．五倍的卡路里、或者一天消耗四千大卡，就已達耐力上限。

這份研究五日在「科學進展」（Science Advances）期刊網站發表。演化人類學家副教授龐澤與另一名研究者︱蘇格蘭亞伯丁大學的史匹克曼提出可能的解釋：耐力與消化道消化食物、吸收熱量和營養供應身體運作的能力有關，換言之，吃越多不一定越有助於更持久的耐力。龐澤說，超過這個極限，身體為補足熱量，就會開始分解體內組織而難以為繼。

「橫越美國」馬拉松參賽者要在一百四十天內從加州橫越四九五六公里到華府，研究人員記錄一批選手比賽期間每日熱量消耗，以及靜止代謝率。研究發現，這些數據曲線呈現Ｌ型，即選手們在比賽一開始熱量的消耗量很高，後來就穩定維持在靜止代謝率的二．五倍。最後階段每天消耗的熱量，比根據他們所跑路程估計消耗量還少六百大卡，這表示身體能夠將新陳代謝「降檔」，以利長時間的挑戰。

這項研究也評估多項挑戰人體耐力的活動，發現運動員的熱量消耗都呈現Ｌ型。有趣的是，這些運動最大耗能量，僅略高於婦女懷孕期間，後者消耗掉靜止代謝率的二．二倍熱量。

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