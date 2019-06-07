中國軍售數十年 沙國彈道飛彈技術提升

2019-06-07

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）五日獨家報導，美國政府已取得機密情報，顯示沙烏地阿拉伯已透過向中國採購，在彈道飛彈的基礎建設與科技上取得重大進展，此舉挑戰華府避免核武在中東地區擴散的承諾，也令未在第一時間得知消息的國會民主黨人大為不滿。

美國國會議員對於沙國提升飛彈技術恐引發中東軍備競賽更感憂心，也擔憂此舉是否獲得尋求對抗伊朗的川普政府默許。報導引述消息人士指出，美國情治單位尚未明確評估出沙國提升飛彈技術的終極目的，但飛彈計畫獲得長足進展，標示著沙國朝終有一日能發射攜帶核子彈頭的飛彈邁開一步。沙國王儲穆罕默德去年曾直言，只要宿敵伊朗取得核武，沙國勢必比照辦理。

沙國是美國軍售大戶，但美國因「飛彈技術管制協定」（Missile Technology Control Regime），而無法對沙國出售飛彈科技。沙國從數十年前起，就向中國採購飛彈科技，此事並非秘密，但沙國從未被美國情報單位評估為有能力自製飛彈或有效部署飛彈。

華盛頓郵報今年一月報導，衛星影像顯示，沙國已蓋了一座彈道飛彈工廠；分析家評估，該工廠與沙國向中國採購的科技吻合。至於ＣＮＮ取得的五月十四日衛星影像則顯示，同基地出現類似程度的活動。

美國中央情報局、國家情報首長辦公室、國務院與沙國駐美大使館，皆不願對此發表評論。中國外交部則說，中沙兩國是全面戰略夥伴，雙方合作並未違反任何國際法，也無涉大規模毀滅性武器的擴散。

沙國飛彈能力提升還牽扯出行政部門疑似在第一時間對國會隱匿的案外案。美國府會本就在與沙國有關的葉門戰爭與記者哈紹吉命案上立場分歧，白宮執意要對沙國出售武器；對此，參議院民主、共和兩黨參議員五日表示，將提案阻止川普在未獲國會同意下，逕自對沙國與阿拉伯聯合大公國出售價值八十億美元的武器，以捍衛國會的軍售同意權。

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