丹麥變天 迎接史上最年輕總理

2019-06-07

〔編譯茅毅／綜合報導〕北歐的丹麥五日舉行國會大選，在野四年、左翼的最大在野黨「社會民主黨」獲二十六％選票，躍居第一大黨，將重返執政。四十一歲的黨魁佛瑞德里克森（Mette Frederiksen），可望躋身丹麥史上最年輕的總理和第二位女總理。這也是繼瑞典與芬蘭之後，北歐一年內出現第三個選出左派政府、並拒絕民粹主義的國家。

社會民主黨領導的左翼聯盟「紅色聯盟」，在一院制、共一七九席的丹麥國會中，取得過半的九十一席。佛瑞德里克森表示，丹麥人民選擇新的國家方向。現任總理兼執政黨「自由黨」黨魁拉斯穆森則承認敗選。北歐五國中，也將僅餘挪威為右翼政府。

社會民主黨雖獲四十八席，惟得票率比二○一五年大選下降。佛瑞德里克森六日表明，她想組成單一政黨少數政府。

過去十八年來執政十四年的自由黨雖獲廿三．四％選票與四十三席，比上屆幾乎增加四個百分點，但拉斯穆森的右派聯盟「藍色聯盟」僅拿下七十五席。主因就是道爾（Kristian Thulesen Dahl）領導的反移民極右翼政黨「丹麥人民黨」（ＤＰＰ）得票率重挫，從上屆的廿一．一％，大跌至八．七％，創一九九八年以來新低。

根據二月的一份「蓋洛普」民調，五十七％的選民認為，下屆政府的優先要務是因應氣候危機。社會民主黨除聚焦氣候議題，亦承諾推翻多年來刪減教育和健康照護支出的政策。

兩個極右翼、反穆斯林的小黨，則有不同命運。種族主義者帕魯丹（Rasmus Paludan）領導的「強硬路線」（Hard Line），得票率未能跨過二％的門檻。「新右翼」以二．四％的得票率，首度進軍國會。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法