《畢業致詞名人開講》作家韋斯特弗︰肯定不完美的自己

2019-06-06

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國暢銷書作家韋斯特弗（Tara Westover）上月在麻州東北大學（Northeastern University）畢業典禮上發表演說，呼籲學子將眼光放遠，不要局限於社群網站呈現的表淺形象，要擁抱、肯定「沒有吸引人到讓你在網路上與人分享」的那個自己，即不完美的那一面，因為那是邁向成功的旅程之一。

韋斯特弗向約四千名畢業生說，今日你們在此領受學位，在鏡頭前擺出最美的笑容，但上傳分享這張照片之前，看看自己不會在網路上與人分享的那一面，「感謝這一面的自我」。那些在網路上公開的「完美無瑕生活」，可能是一種自我毀壞，張貼這些照片，犧牲的是那些比較不吸引人、卻真實的日常一面，揭露我們的真實模樣，「我們忘記讓我們有所成就、創造的，是不完美的真實自我，而非虛擬化身，這個真實的自我能夠反思、寬容，展現仁慈」。

韋斯特弗的父母是「生存主義者」（survivalist），她沒經過正規基礎教育，靠自學進入楊百翰大學（Brigham Young University），二○一四年取得英國劍橋大學文學史博士學位。她的回憶錄「垃圾場長大的自學人生」（Educated︰A Memoir），曾名列紐約時報暢銷書排行榜冠軍。

她回憶十年前從楊百翰大學畢業時，在社群網站上張貼三張照片，其中一張是她與父母開心合照，看起來前途充滿希望，但她知道照片並不真實，「因為照片呈現的是我想要、而非真實模樣的人生」。她說，「我們總是與兩種自我拚搏，一個是獨處時的自我，一個是與他人相處時的自我」，但現在有第三種自我：我們自己創造出來、並與世界分享的虛擬化身。

韋斯特弗引述英國小說家查蒂．史密斯（Zadie Smith）的話，在網路上分享自我並不等於擁有自我，「就像我們說過的大部分謊言，最大的危險不在於其他人會相信，而是有一天我們自己會相信這些謊話；我們將更認同虛擬的自我，那個在照片上看起來好迷人、人生一片光明，自在而且去蕪存菁的自我」。

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