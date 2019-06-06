傷心、感動時暴哭 減少熱量助瘦身

2019-06-06

〔國際新聞中心／綜合報導〕哭，不僅是人類遭遇痛苦、壓力、哀傷或快樂時的自然情緒反應，也可以瘦身。美國一項研究指出，眼淚中含有與皮質醇升高有關的荷爾蒙，適度釋放情緒流淚，能降低皮質醇，讓身體減少需要熱量抗壓，從而產生降低體重的效果。

眼淚分成「原始眼淚」（Basal）、「反射性眼淚」（Reflex）及「情緒性眼淚」（Psychic）三種類型。第一種是人眼為了保持眼球濕潤而自然分泌，是「基本功能性眼淚」；第二種是人眼受到風吹或煙霧等外物刺激時，身體啟動保護機制而流的眼淚；第三種則是在傷心、感動時流出的情緒性眼淚。

晚上7時至10時效果最好

根據美國加州洛斯阿圖斯驗光中心（Los Altos Optometric Group）眼科醫師紐菲德（Aaron Neufeld）的研究，只有因為真實情緒所引發的眼淚，才有瘦身效果，至於切洋蔥時流出的眼淚，屬於無法控制的「反射性眼淚」，其中沒有腎上腺皮質素成分，因此並非流淚都能減脂；而且，晚間七時到十時大哭，宣洩情緒的瘦身效果最好。

人類在壓力大時，腎上腺皮質素會加速分泌，造成血壓、血糖上升、干擾瘦素作用，長期壓抑情緒會使皮質醇水平一直處於較高狀態，身體會以吸收更多熱量幫助回到平衡，久而久之導致攝取過多熱量而肥胖。當流淚宣洩情緒時，眼淚中的腎上腺皮質素得到正常釋放，降低體內皮質醇，身體就不會再發出「需要更多熱量抗壓」的訊號。

生物化學家弗瑞（William Frey）甚至發現，情緒壓力所引發的眼淚，能去除多種體內毒素，因此認為流淚是除去情緒承受壓力時所累積的這類物質的排泄系統。

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