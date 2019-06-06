美眾院決議︰中國應平反六四

2019-06-06

〔編譯張沛元／綜合四日外電報導〕美國國會眾議院在一九八九年六月四日北京天安門民運大屠殺事件三十週年當天通過一項決議案，呼籲中國政府不要再對當年允許解放軍進城血洗天安門廣場上的民運人士一事保持緘默，應該提供有關鎮壓行動「完整、透明與獨立」的紀錄；眾議院議長裴洛西更誓言，六四記憶永誌不忘。

讚揚中國人民追求政改、法治

此一由民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）所提出的不具約束力的決議案，在眾院全院以壓倒性票數通過，僅十名眾議員未投票；該決議案除了譴責中國持續對人權設限，也呼籲北京當局允許流亡美國或他處的天安門民運異議人士，能在無不良影響與遭受懲罰的風險下返回中國。該決議案還呼籲中國「停止審查與天安門屠殺有關的資訊與討論」，包括北京當局在全球各地大學所設置的孔子學院內的相關資訊與討論；決議案中還說，儘管北京當局持續壓制，但中國人民依然繼續勇敢尋求行使帶有天安門民運精神的普世認同的人權、確保法治與推動政治改革。

眾院議長通常不會出席國會聽證，但長期力挺中國人權的裴洛西卻現身，並告訴監督中國人權的「美國國會暨行政當局中國委員會」（CECC），她向「天安門母親」保證，會為天安門的犧牲者奮戰，「我向這些母親們保證，我們記得（當年發生過的事），美國國會眾院的官方歷史，會持續記錄書寫他們的孩子的英勇事蹟」。…我們必須記得（六四），因為中國仍企圖否認歷史」。

「向天安門母親保證永誌六四」

裴洛西也對中國人權問題持續惡化感到憂慮。裴洛西說，重要的是，全世界必須知道，我們在卅年後仍未忘記當年所發生的事，以及我們知道目前在中國境內所發生的事。

所屬選區包括加州舊金山唐人街的裴洛西，曾在一九九一年以國會議員之姿造訪北京時，與其他國會同僚在天安門廣場上拉開一張布條，上書「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」的字樣，令北京當局大為光火。

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