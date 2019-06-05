前共軍官員︰共產黨當年危在旦夕 軍隊成殺人工具

2019-06-05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國「六四事件」的悲劇源於解放軍對手無寸鐵的人民動武。在事過境遷三十年後，兩名解放軍退役官員向香港「南華早報」表示，當年的鎮壓行動可能拯救了共產黨，卻成為解放軍不得不背負的「十字架」，尤其當初僅靠中共中央軍事委員會主席鄧小平的口頭命令行事，並無正式書面命令，讓在疑問中行動的指揮官和士兵，從此心懷歉疚和羞愧。

據報導，解放軍一直深受中國人民敬重，不僅未捲入文化大革命的動亂，更協助終結文革，使全中國能走上改革開放之路，但「六四」一夕間摧毀其名聲和士氣。一名解放軍軍事科學院退役學者指出，當年許多指揮官對鎮壓人民的決定深感遲疑，因為他們僅收到時任中央軍委主席鄧小平的口頭指令，但中央總書記趙紫陽公開反對鎮壓，中央軍委副主席楊尚昆和第三十八集團軍軍長徐勤先，也對執行鄧的命令感到不安。

一名解放軍總政治部退役官員表示，鄧小平指示軍方「在六月四日前清場天安門廣場，任何阻擋者都是黨的敵人」，但大多數官兵僅接受過機槍、坦克等重型武器訓練，對橡膠子彈、催淚瓦斯等用於控制群眾的非致命性武器一無所知。在此情況下，某些指揮官只得要求軍隊朝空中開槍嚇阻人群，但許多示威者仍被彈跳的子彈射中，而毫無經驗的軍隊也在血泊中愈來愈恐慌，便開始朝民眾開火。

該官員坦言，不論是一個人或一萬人，向手無寸鐵的民眾開槍就是不對，「但解放軍必須做這件骯髒的工作，因為共產黨的統治已危在旦夕」。從此，這些「人民子弟兵」成為殺人政權的威嚇工具。

在那之後，「六四」在解放軍官兵心中留下創傷，這從軍方以「政治動亂」，而非更激進的「反革命暴亂」來形容事件即可看出。該名解放軍軍事科學院退役學者指出，「政治動亂」一詞最早出現在一九九七年出版的《中國軍事百科全書》，當時是由軍事顧問聯合提議，認為這將緩和外界對鎮壓行動的態度。中國前國家主席江澤民二○○○年談及事件時使用該詞後，官方媒體也開始廣泛使用。

此外，該名解放軍總政治部退役官員指出，「六四」後開始出現呼籲黨、軍分離的聲音，讓解放軍成為單純的「國家」武裝力量。然而，經過十餘年爭論，在二○○七年解放軍建軍八十週年之際，中共高層捻熄了這個想法，甚至視之為西方敵對勢力顛覆中共政權的陰謀，如今更成了禁忌話題。儘管如此，軍隊內部呼籲平反解放軍、檢討何以鎮壓學運的聲浪，卻也從未停止。

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