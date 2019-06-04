川普會女王 抵英前批倫敦市長魯蛇

2019-06-04

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普三日上午飛抵英國倫敦，展開為期三天的「國是訪問」，英國王室與政府以隆重禮儀接待，但他下飛機前推文痛批倫敦市長薩迪‧可汗（Sadiq Khan）是「十足魯蛇」（stone cold loser），再次加深兩人夙怨。川普與夫人梅蘭妮亞下午在白金漢宮會晤女王伊莉莎白二世及王儲查爾斯夫婦，受到四十一響皇家禮砲歡迎，但倫敦也有抗議活動，對川普造訪表達不滿。

倫敦多起抗議川普活動

川普在專機降落前推文指稱，「據說可汗是幹得很爛的倫敦市長，他對造訪的美國總統可笑地『惡劣』，是不折不扣的『魯蛇』」。川普表示，可汗應該專注倫敦的犯罪問題，而非聚焦於他；可汗令他想起紐約市長白思豪，既愚蠢又無能，兩人都幹得很爛。不知是否故意，川普還將可汗的英文名字「Khan」拼成「Kahn」。

此前，可汗一日投書英國《觀察家報》，將川普鼓動支持者的言語喻為「二十世紀法西斯主義者」，主張英國不應以紅毯歡迎川普。可汗為巴基斯坦裔移民，三年前成為首位穆斯林倫敦市長，曾痛批川普的穆斯林國家旅遊禁令，指責他使用仇外主義及種族歧視語言，兩人自此結怨，屢次推文互批。

除了可汗，川普行前也推文槓上英國哈利王子之妻梅根馬克爾，並表態支持英國前外交大臣強森接任首相、推薦英國獨立黨前黨魁法拉吉參與脫歐談判，引發干涉英國內政爭議。關注環保議題的查爾斯，也屢次警告川普政策對氣候變遷的危害。

川普三日晚間在白金漢宮接受女王以國宴款待，四日與英國首相梅伊商討氣候變遷、中國電信巨擘「華為」等議題，五日將前往朴茨茅斯參加諾曼第登陸七十五週年紀念儀式。針對川普來訪，倫敦三至四日有兩場大型抗議活動，氣候與女權等團體集資製造大型「川普嬰兒」氣球，由可汗批准在倫敦上空飄揚，表達不滿。英國多名反對黨領袖及下議院議長貝爾考，則婉拒出席川普和女王的晚宴，對川普的言行及政策表達抗議。

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