港人六四晚會 憂自由危在旦夕

2019-06-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在「六四事件」屆滿三十週年之際，相關話題在中國仍是最大禁忌，僅剩還享有「一國兩制」的香港，將一如以往在六月四日舉辦紀念燭光晚會。然而，華爾街日報（WSJ）指出，隨著北京政府近年將統治之手伸入香港，港人憂心目前擁有的言論、集會、出版自由已危在旦夕，四日的晚會料將吸引近年罕有的龐大人潮。

由香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）主辦的六四晚會，每年必然出現「中共下台」、「建設民主中國」、「終結一黨專制」等口號。香港中文大學研究香港民主的美國籍學者胡素珊（Suzanne Pepper）指出，有別於近年晚會規模式微，今年在港府強行推動「逃犯條例」，可能導致北京的「眼中釘」被送往中國受審的情況下，社會大眾「反抗」的情緒受到催化，預料將有超越往年的人潮挺身捍衛自由。

與此同時，在六四前夕，欲赴港參加「合法」晚會的天安門學運領袖封從德，二日遭港府當局拒絕入境，凸顯港府完全聽命於北京，「一國兩制」純屬虛假。支聯會常委朱耀明指出，在香港主權移交中國後，該會從未成功邀請中國學運領袖赴港，顯示香港的入境政策和制度正逐步崩潰，「香港是否仍是自由開放的城市？」封從德被遣返後也撰信呼籲「自由世界的人們」，務必大力支持港人爭取民主。

中國年輕人被洗腦 愛國主義盛行

此外，英國「金融時報」（FT）則指出，中國的年輕一代在中共洗腦下長大，對中共暴行一知半解，反而愛國主義盛行，認為外國指責中共須為「六四」負責是別有用心。周鋒鎖、方政等其他流亡學運領袖也直言，許多之前無法想像的事，如今都在中國真實上演，連英國作家喬治‧歐威爾（George Orwell）諷刺極權體制的著作《一九八四》，其描述都不及北京的蠻橫，「已沒有理由為中國感到樂觀」。

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