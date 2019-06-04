中國全面監控 大規模民主運動難再現

2019-06-04

〔編譯孫宇青、魏國金／綜合報導〕一九八九年六月四日的「天安門事件」轉眼已過三十年，今日中國雖躍升為全球第二大經濟體，政治壓迫卻變本加厲，中共當局阻擋民主浪潮的力道有增無減，致使當時示威者爭取的新聞與言論自由、公布領導幹部及其家屬財產、平反政治冤案等目標更加遙不可及。觀察家和民運領袖指出，當前中國已是鐵幕重重，高科技監控設備持續推陳出新，教育和資訊傳播被強行竄改、刪減及封鎖，反對人士遭到殘酷鎮壓，乃至部分既得利益者見利忘義等因素，都讓中國幾乎不可能再出現大規模爭取民主自由的行動。

香港「南華早報」等外國媒體指出，北京在「六四」後便視維繫中共政權為首要之務，光是今年的社會安全預算就高達一七九○億人民幣（逾八二五○億台幣），武警部隊的總兵力也多達一五○萬人。近十年來，中國各城鎮的大街小巷遍布監控鏡頭，配合人工智慧（AI）、臉部和聲音辨識等高科技，加上愈發密集的派出所，任何糾紛、犯罪及「企圖擾亂社會秩序」之情事，全都無所遁形。

與此同時，當局還深入大專院校，嚴格取締獨立書店等「自由空間」，趕在自發性的勞工和學生運動，或捍衛疫苗和食物安全的聲浪壯大前，就將其扼殺，並逮捕及關押社會運動領袖和知識份子，連旨在爭取農民、藍領、婦女等少數族群權益的維權律師和非政府組織，也在近年遭到掃蕩。更重要的是，上述事件全因網路審查而無法傳播，使外界無法窺探。

政治分析家指出，六四事件確立了中共政權以維穩之名，動輒以武力無情打壓異己的統治模式。獨立學者章立凡說，「六四事件改變了中國的歷史方向」，以為中國將趨於正常，透過政治改革成為穩定國家的論述完全破滅。曾參與八九民運的前學生領袖邵江說，當今局面「遠比一九八九年嚴峻許多」，許多國際知名企業與政治人物不願捋虎鬚，「現在，民主政治不僅在中國面臨問題，若中國成為全球霸權，民主政治也難存續」。

新聞、網路管制 年輕人對六四一無所知

「德國之聲」指出，北京為了促使中國人民忘記六四，進而斷絕爭取政治改革的念頭，嚴格管制新聞並審查網路，使得年輕一代對六四事件幾乎一無所知。儘管中國憲法賦予人民言論、宗教與集會自由，但在今日中國，類似八九民運的大規模政治抗爭幾乎不可能出現，甚至小型示威也可能在精密的數位監視下而立即遭到撲滅。

隨著中國關閉所有組織性反抗或呼籲黨內改革的管道，章立凡說，只有兩種情況可能促使中共平反六四：一是中國擁有絕對的政治與經濟自信，足以「清償這起歷史血債」；另一則是中共政權面臨危及存亡之際，必須「緊抓救命稻草」，而前者因持續內鬥及經濟下滑，機會已失，第二種可能則「未臻成熟」。

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