拱英國無協議脫歐 川普快嘴又惹禍

2019-06-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普預定三日抵達倫敦，展開上任以來對英國的首次「國是訪問」。英國「週日泰晤士報」（Sunday Times）二日刊出川普專訪，他表態支持英國前外交大臣強森（Boris Johnson）接任首相，推薦由英國「獨立黨」前主席、疑歐派大將法拉吉（Nigel Farage）出馬與歐盟進行脫歐談判，還傳授談判走人技巧，鼓吹英國政府尋求無協議脫歐，「如果是我，就會掉頭就走。要是無法達成心目中理想的協議、無法達成公平的協議，那就起身走人」。

自稱不會付脫歐分手費

川普批評英國首相梅伊的脫歐策略，指稱倫敦當局在無法達成較好協議的情況下，應該放棄與歐盟談判，拒絕向歐盟支付三九○億英鎊（約一．五九兆台幣）分手費，「如果是我，我不會付這筆錢。我就是不會付，不會給出這麼巨大的數額」。川普還說，英國脫歐的好處之一是，可簽訂英美貿易協定，「事實是你現在能跟全球第一大國進行貿易協商」。

川普在接受「太陽報」（The Sun）訪問時也說，其他角逐保守黨黨魁的議員，都來尋求他的支持，但環境大臣戈夫沒有。

針對川普公開評論英國內政、為強森背書的說法，工黨黨魁柯賓譴責川普企圖決定誰將繼任英國首相，是「令人完全無法接受的干預英國民主」行為，英國首相不是由美國總統說了算，也不是由十萬名非代表性的保守黨黨員來決定，而是由英國人民作主。觀察家認為，川普這番言論可能進一步激起民間反彈，倫敦街頭預料湧現抗議人潮。

川普預定四日與梅伊在首相官邸會晤，並前往白金漢宮參加女王伊莉莎白二世舉行的國宴。五日與英國商界領袖會談，六日前往朴茨茅斯（Portsmouth）參加諾曼第登陸七十五週年紀念儀式。與此同時，梅伊將在七日辭去保守黨黨魁及首相職務，目前已有超過十二名保守黨議員表態角逐黨魁大位。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法