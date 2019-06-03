中國海外央視 被美撤銷國會記者證

2019-06-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕就在美國福斯財經新聞網女主播黎根（Trish Regan）與中國中央電視台（CCTV）旗下英語頻道「中國環球電視網」（CGTN）主播劉欣針對美中貿易戰隔空交火引發熱議後，香港《南華早報》二日報導，美國廣播和電視記者協會（RTCA）執行委員會主席歐格（Paul Orgel）證實，中國環球電視網北美分台三月底向該協會提出的國會記者證更新申請，已遭到拒絕，該電視台的記者無法再進入國會聯邦參議院、眾議院記者席。

歐格表示，中國環球電視網二月已依循司法部認定，完成「外國代理人」相關登記，「我們按照既有準則和任務行事。根據國會記者席規範，外國代理人不得持有記者證」。美國國會一九三八年首次通過外國代理人註冊法（FARA），要求在美國為外國實體進行遊說或公關等活動的個人或企業，向司法部登記為「外國代理人」，且須定期呈報活動情形。

國務院和白宮可能跟進

據報導，中國環球電視網北美分台計有一八○名員工，在美國約有三千萬戶觀眾。該台駐華府記者表示，過去國會記者證的申請過程堪稱順利，但今年分台沒有人成功取得證件；儘管沒有記者證對工作不會造成重大影響，但會傷害該媒體的公信力；隨著美中關係近來急轉直下，國務院和白宮可能也將拒絕對中國環球電視網核發記者證。

此前，參議院程序委員會已要求RTCA不得核發記者證予「外國代理人」，但與中國環球電視網同樣隸屬中共中央宣傳部的新華社，目前仍保有進入國會記者席的資格。歐格指出，新華社並非登記在案的「外國代理人」，因此今年仍可獲准進入國會記者席。司法部則拒絕證實是否已要求新華社登記為「外國代理人」。

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