中國防長竟抝:六四鎮壓沒錯

2019-06-03

指鎮壓保持中國30年穩定

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國國務委員兼國防部長魏鳳和二日在新加坡舉行的亞洲年度安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）中，罕見地針對一九八九年的「六四天安門事件」指稱，北京當局「採取果斷措施，制止並平息動亂，這是正確方略，保持中國穩定」。他還反問現場的與會國家國防首長、官員和學者，六四事件三十年來，中國發生「翻天覆地」的變化，難道「我們對六四處理得不對嗎？」

措辭硬 針對美新印太戰略

魏鳳和還揚言，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊絕無選擇，必將不惜一戰，不惜一切代價，堅決維護統一」。他還點名「民進黨當局與外部干涉勢力」，「任何干涉台灣問題的行徑都注定失敗」。香港《南華早報》引述與會的解放軍軍事科學院前副院長何雷報導，魏鳳和前述有關台灣的警告，旨在回應美國新的印度︱太平洋戰略，「若台灣加入印太戰略，就意味著朝台獨前進一步」。

發生在一九八九年六月四日的天安門廣場血腥鎮壓事件，造成數百、甚至上千人喪生，今年屆滿三十年。對此，魏鳳和宣稱，中國當時別無選擇，只能出動軍隊。他強調，六四事件是一場「政治動亂」，中國這卅年來在中共領導下，經濟突飛猛進、生活水準提高，「若各位來中國，就能更了解那段歷史」。

魏鳳和上午以「中國與國際安全合作」為題發表演說，還主動回答與會學者專家對六四事件、新疆「再教育營」等方面的提問。魏鳳和重申台灣和南海均為「中國的神聖領土」，中國「必然統一」，人民解放軍「一寸都不會讓」，「將斷然採取行動、擊敗所有敵人」。

中國絕不承諾放棄動武

他警告，中國絕不承諾放棄動武，「維護祖國統一是解放軍的神聖職責」，否則「還要解放軍幹什麼？」

針對將新疆維吾爾族穆斯林關進「再教育營」，魏鳳和辯稱，新疆民眾的生活水準已提升，人均國內生產毛額（ＧＤＰ）七五○○美元（約二十四萬台幣），每年前往新疆旅遊者為一．五億人次，這兩年來沒有發生任何暴力恐怖襲擊事件，「這不是一件好事嗎？」他還說，「『高等職業培訓學校』（即再教育營）就是要去除掉一些極端化思想，並經過受訓後再回歸社會」。

稱貿易戰 要打要談都奉陪

魏鳳和還就美中貿易戰做出強硬回應，聲稱「若美國要談，中國將敞開大門；若美方要打，中方也已準備好了」。他說，「中國民眾現在熱傳的九個字就是：談，可以；打，奉陪；欺，妄想。」

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