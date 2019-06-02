畢典致詞名人開講／利他主義 知名女作家：成功關鍵

2019-06-02

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國喬治城大學大學部五月十八日畢業典禮，以及耶魯大學五月十九日的畢業聯歡日，不約而同邀請到國際知名奈及利亞女作家阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie，見圖，取自網路）擔任主講嘉賓。對於即將踏出校園的這兩批學子，她分別提出建言，包括關懷他人、避免極端的個人主義，及理想主義與務實並存。

阿迪契現年四十一歲，二○一三年發表小說《美國》（Americanah）即入選美國《紐約時報》和英國廣播公司的當年十佳圖書。她當年也入圍美國《外交政策》雜誌全球頂尖思想家、英國《新非洲》月刊最具影響力的一百位非洲人，一五年再被美國《時代雜誌》選為百大影響力人物。

她十八日接受喬治城大學榮譽學位表揚，當場邀畢業生一起深呼吸，藉由停下日常匆忙腳步、暫緩迎向未來壓力，充分享受美好畢業日。她接著以母語說明暫時停歇與愛的一體性：伊博語的「愛」（ihu n’anya），字面意義是「去看」，因此「我愛你」就是「我看到你」，但只有暫停腳步，才有機會仔細感受；匆忙則可能使那些與愛相關的充實種種瞬間消逝，且引發憂慮。

阿迪契指出，唯有控制自我步伐，才能避免無謂壓力，尤其身處節奏快速的現代，快樂已漸成一種回首才後知後覺的狀態，所以「當你快樂的時候，就請感受快樂」。藉由關懷他人、避免過度個人主義，亦有助消除身處當今「趕場年代」的緊張壓力。

阿迪契強調，去除自我中心、往利他主義邁進，才是個人成功的關鍵，「照顧別人的權利很重要，因為這麼做的同時，你維護了足以保護你自身權利的系統」，即使金錢才是資本世界的重要元素，但錢財真的不能完整收買任何事物，至少愛無可取代。

隔天，阿迪契回到她○八年得到文學碩士學位的耶魯大學，以自身經驗呼籲畢業生，未來堅守個人原則之餘，不忘理解他人觀點。鑑於美國歷來領導者多出身耶魯，她期待在場極有機會出任各領域要職、影響無數人生活的學子們，要懂得不時忘卻「耶魯人」的精英身分，也要學習稱讚他人優點與適時表達必要道歉。

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