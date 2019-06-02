美維州槍擊案／工程師遭開除 回辦公大樓掃射12死

2019-06-02

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國維吉尼亞州城市維吉尼亞灘的市政大樓，五月卅一日爆發重大槍擊案，一名市府公共工程單位的資深工程師，當地時間下午四時許突然闖入辦公大樓內開槍濫射，在三層樓的大樓內逐層殺人，造成至少十二人死亡、四人傷重送醫。此為美國今年第一百五十起有四人以上中彈或死亡之大規模槍擊事件。

警方一日公布，凶嫌為四十歲的克萊杜克（DeWayne Antonio Craddock），他已在市府服務十五年，犯案動機仍待調查。華爾街日報報導，克萊杜克最近遭開除，但當局並未證實。維吉尼亞灘市警察首長塞維拉（James Cervera）上月卅一日曾說，歹徒是名「心懷不滿」的資深員工。媒體指克萊杜克曾服役於陸軍國民兵，無不良紀錄，獨來獨往、身材健壯。

塞維拉說，克萊杜克持一把點四五口徑半自動手槍，沿著「二號大樓」各樓層「無差別」濫射，大樓內全部三個樓層、停車場與樓梯間都有民眾受傷；警方獲報趕往現場後，與槍手爆發激烈槍戰後擊斃凶嫌。案發的「二號大樓」可容納四百人辦公，州長諾森形容這是「可怕的一天」。

員工班頓回憶案發當時，她的主管聽到槍聲後，趕忙把大家拉進她的辦公室，二十多人一起趴在地板上，用桌子擋住門，在外面槍聲大作時，「我們盡可能地保持安靜」，有些人哭了起來，「當下感覺時間好漫長」。

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