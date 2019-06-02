加國記者13分鐘採訪影片 重現六四屠殺

2019-06-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕一九八九年六月四日北京「天安門屠殺」時，在現場採訪，供稿給英國《衛報》旗下《觀察家報》、「加拿大廣播公司新聞」和美國「國家廣播公司新聞」的加國獨立記者肯特（Arthur Kent），於六四事件卅週年前夕，把他當時拍攝的第一手影片重新剪輯與後製，並放上影音分享網站YouTube與他自己的「Sky Reporter」網站。這段濃縮為十三分鐘的影片，其中譯標題為「天安門廣場屠殺：六月黑夜（二○一九年版）」。結尾為「天安門母親」給中國國家主席習近平的公開信，要求公布六四真相、賠償與追究責任。

今年已六十五歲的肯特說，當年六月三日晚間九點左右，他被派往緊鄰天安門廣場的西長安街，欲確認木樨地橋傳出槍聲的說法。過了約九十分鐘，他遇到逼近民族街的人民解放軍先鋒部隊。

從影片中可聽到北京的槍聲大作，不斷有人受傷，民眾自發性地照顧傷者。影片最後一個場景是四日凌晨三點半，聚集在天安門「人民英雄紀念碑」的學生及北京市民不願離開。四日凌晨四點左右，為躲避便衣警察，肯特撤離天安門廣場，以免在現場拍到的珍貴影片遭沒收。肯特說，一群警察看到他的攝影機後，就企圖抓他，他把機器像橄欖球一樣夾在腋下拚命地跑，才驚險脫困。他目睹一名同業被抓住，遭鎮暴人員痛毆。所幸肯特最後跳上三輪車逃離，錄影帶則由熱心人士帶到海外，分送至外國媒體的香港和東京辦公室。

原版的影片廣為全球媒體使用。幾名北京市民拖著流血的學生，呼喊「救護車！來人幫我提一下，我拉不動」的畫面及聲音，成為六四事件的經典畫面。肯特表示，這些影片原本較為零碎，在長度、連續敘事上都沒處理好，尤其是示威學生的訴求和中共當局「歐威爾式」（Orwellian）官方說法的翻譯，因此重新剪接，並轉換成高畫質的數位格式。他強調，希望藉由影片，讓世人了解六四事件的開端，解放軍如何威脅學生及人民「不離開就死亡」，以及國家暴力如何壓垮了一個世代的中國人對自由的追求。

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