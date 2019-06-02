訪英前又放砲 川普批梅根惡劣

2019-06-02

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普三日將展開三天的英國國是訪問，然而還未啟程，就因口無遮攔而引發爭議。他抨擊即將去職的英國首相梅伊處理脫歐的方式，支持英國前外交大臣強森取代梅伊，稱他將是「很棒的」首相；他還批評前美國女星、英國哈利王子之妻梅根「惡劣」（nasty）。

英國太陽報上月卅一日刊登在白宮進行的川普專訪。川普此行正值英國面臨二次世界大戰以來最重大的危機，亦即英國將與隸屬逾四十年的政經聯盟分道揚鑣，脫歐難題導致英國三年內兩名首相下台，梅伊預定六月七日辭去執政黨保守黨黨魁一職，並由繼任者出任新首相。

川普在被問及對十二名保守黨黨魁候選人的看法時表示，「其實我下了番功夫研究，我知道個別角逐者，而我認為鮑里斯（強森）將非常勝任，我認為他會很棒，我喜歡他」，「我不知道他會不會被選上，但我認為他是非常優秀、非常有才華的人」。川普補充，「其他人」也來尋求他的支持，不過，他沒有披露他們是誰。他說，他也看好外交大臣韓特，「我喜歡他」。他點名環境大臣戈夫，錯誤批評他的伊朗政策。對於戈夫是否來尋求支持，川普說：「不，他沒有！」

川普直言不認同梅伊處理脫歐方式，他說，「英國容許歐盟握有所有的牌」，「當一方掌握所有的優勢，將很難把牌打好」。

上月初為英國王室添丁的梅根，二○一六年美國總統大選前曾在談話性節目中批評川普「厭惡女性」，其政見造成分裂，表示若他當選總統，將移民加拿大。對此，川普回應，「我能說什麼？我不知道她這樣惡劣」，「但我現在確信她會是很好的王室成員，她會非常棒」。梅根將不會出席女王伊莉莎白二世三日在白金漢宮為川普舉行的國宴。

英國部分知名政治人物，包括工黨領袖柯賓，批評川普的訪問是一項錯誤，屆時也將不出席國宴。根據民調，僅有廿一％英國人對川普有好感，前美國總統歐巴馬則有七十二％，預料將有許多英國人湧上倫敦街頭，抗議川普的到訪。

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