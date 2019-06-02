中國危害鄰國 美:優先穩定印太

2019-06-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在一日於新加坡舉行的亞洲年度安全會議「香格里拉對話」上，美國代理國防部長夏納翰發表一月就任後首次重大國際演說，以不點名方式批評中國利用軍事和經濟手段，威脅印度—太平洋周邊國家；又指中國電信鉅子華為與中共政府關係太密切，構成安全威脅、難以獲取信任。他更強調，美方不會無視中方損害鄰國主權，將在印太地區投注資源維護安全，也呼籲盟友增加軍費。

中國反擊 解放軍將在南海軍演

夏納翰的演說遭中共中央軍委聯合參謀部副參謀長邵元明抨擊是「錯誤言論」，北京將「堅決反對」。中國國務委員兼國防部長魏鳳和則預計二日在會議上發表演說。值得注意的是，中國海事局一日宣布，解放軍將於二至四日在南海軍演，禁止船隻進入特定水域。

夏納翰暗指印太地區面臨的最大長期威脅來自中國，因某些「行為者」企圖破壞、而非維護以法規為基礎的國際秩序；長此以往，這些位於國際公域的「人造設施」將成「收費站」，各國主權將成特定強權的「權限」。他又批評，中國使用一系列「脅迫工具」破壞區域穩定，包括在爭議人造島礁部署先進武器，並透過賄賂、債務和經濟掠奪手段，影響他國主權，「這種損害鄰國主權的行為必須停止」。

夏納翰強調，印太地區是美國的「優先事項」，五角大廈將在未來五年投注大量資源，以強化軍事科技應對全新威脅，維護美國防衛亞洲盟友的優勢和能力。美方將不會訴諸衝突，因為有能力在戰爭中取勝，就是最有效的威懾，「我們希望讓對手知道，他們沒辦法透過武力達到政治目的」。夏納翰透露，五角大廈將在下個財政年度投入一二五○億美元重整軍隊，並投入一○四○億美元用以研發，同時也呼籲盟友增加軍事預算，以捍衛主權。

夏納翰還表示，從美國重新確認與澳洲、日本、南韓的三邊關係，到美國與泰國預計九月合辦由東南亞國協成員國參與的聯合軍事演習，都顯示美方正在打造一個互聯的印太地區。他也直言，任何國家都不該單獨控制印太地區，美國會在必要時與中國競爭，但「競爭不代表會引發衝突」。

此外，由於法國海軍巡防艦「葡月號」四月初通過台灣海峽，引發中方強烈抗議，法國國防部長帕利（Florence Parly）一日也在新加坡表示，「我們將持續在南海進行一年兩次的航行任務，不會被迫接受任何『既成事實』」。

點名華為與中國政府太過緊密

另方面，針對美國政府以國家安全為由，將中國華為列入出口管制名單一事，夏納翰指華為公司與中國政府「太過緊密」，而中國規定民間企業必須共享數據，因此，在美中貿易爭端激烈之際，美方很難信任華為網絡具有足夠保護。

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