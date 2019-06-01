梅克爾哈佛演說 狠酸川普美國優先

2019-06-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕德國總理梅克爾於五月卅日對哈佛大學畢業生發表演說，叮囑學生勇於對抗氣候變遷，捍衛「自由貿易」及「多邊主義」等進步價值，拒絕「孤立主義」及「民族主義」等意識形態，言語中雖未指名道姓提及美國總統川普，但顯然在暗轟他的「美國優先」世界觀，以及將謊言說成真理。

梅克爾於演說開場提起她的冷戰回憶，出身於當時蘇聯陣營東德的她，對分裂德國的美蘇鐵幕感到沮喪，直到一九八九年柏林圍牆倒塌，所有事物瞬息改變。她敦促哈佛學子，世上沒有不變之事，應「拆除無知與狹隘之牆」，因為此牆在餵養孤立主義及民族主義，勿把民主與和平視為理所當然。

她也告誡畢業生要從「別人眼中看世界」，指稱領導人不應「將謊言描述成真理，並把真理當成謊言」。梅克爾還讚揚歐盟、跨大西洋合作及多邊主義的益處。

另外，梅克爾也指出，保護主義與貿易衝突，危害自由國際貿易及繁榮基礎。戰爭與恐怖主義，導致人們流離失所且被迫移民。氣候變遷對地球上的自然資源構成威脅，她呼籲全球應在「人力所及範圍盡其所能」對抗氣候變遷，並且保證德國會在二○五○年前達成碳中和目標。

梅克爾上述言論明顯在多方面暗批川普。她與美國前總統歐巴馬的自由主義立場志同道合，但與川普的價值觀南轅北轍。川普高舉貿易保護主義大旗、退出對抗全球暖化的巴黎氣候協定、批評歐盟及北大西洋公約組織，並抱怨與美德有不公平貿易關係。梅克爾演說卅五分鐘，逾十次被熱烈掌聲打斷，包括全場三次起立鼓掌，也獲頒法學榮譽博士學位。

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