遏阻非法移民 川普對墨加徵5％關稅

2019-06-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在墨西哥國會審議「美墨加協定」（USMCA）之際，美國總統川普五月卅日突然以非法移民大舉借道墨國進入美國為由，對墨國揮出關稅大棒，宣布將自六月十日起，對全部墨國進口商品加徵五％關稅，且除非墨國有效遏阻非法移民入境美國，否則將每月逐步調升稅率，至十月達到廿五％為止。墨國總統羅培茲指責「美國優先」僅是謬論，並表示不希望美墨互相對抗，呼籲雙方深入對話。

十月調升至25％ 恐影響美墨加協定

川普先推文提到，美國邊界巡防隊五月廿九日在德州艾爾帕索（El Paso）逮捕一○三六名非法移民，為歷來最大扣留規模；之後隨即宣布對所有墨國輸美商品加徵五％關稅，且將逐步提高關稅至廿五％，並維持到移民問題解決為止。川普同日亦透過白宮發表聲明，砲轟「墨國在移民問題上態度消極，多年來不公平對待美國」。

墨國總統羅培茲隨後在「推特」發表公開信，批評川普的「美國優先」僅是謬論，是企圖將美國變成歧視移民的「少數族群聚集區」，並重申墨國一直在不違反人權的前提下，竭盡全力阻止中美洲移民經由該國進入美國。羅培茲並未威脅對美展開關稅報復，反而強調社會問題不能以關稅或高壓措施來解決。墨國外交部長已率代表團赴華府協商。

由於美墨加三國領袖去年底簽署的「美墨加協定」，仍須由各國國會批准才能生效，此事令日前才赴參院說明該協定的墨國外交部次長希德（Jesus Seade）坦言，「我們正與美國建立良好關係，此事就像被當頭潑了一桶冷水」。同樣遭受美國關稅施壓的中國，其外交部發言人耿爽也對墨國遭遇表達同情，譴責「美國一再採取貿易霸凌的行徑，受害者不僅是中國」。

川普加稅將使美墨兩國同受其害。墨國八成產品出口到美國，美國去年自墨國進口三四六五億美元的產品，加稅後，美國進口商會將成本轉嫁給美國消費者；墨西哥出口商則被迫調降產品價格，以維持全球競爭力。

華府智庫彼得森國際經濟研究中心資深研究員赫保爾（Gary Hufbauer）指出，川普的確有權行使「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅，但此舉「將令美墨加協定如履薄冰」。

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