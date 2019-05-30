美研究：人類祖先為躲雷擊 直立行走

2019-05-30

700萬年前星球爆炸 宇宙射線影響地球數百萬年

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國科學家發表於《地質學（Geology）》期刊的最新研究指出，相較於其他靈長類，人類祖先能較早「雙腳行走」，進而演化征服世界，可能是因為數百萬年前的銀河系恆星爆炸，產生強大宇宙射線影響地球，導致人類必須直立行走適應環境。

英國衛報引述該研究報導，銀河系約於七百萬年前發生一系列恆星爆炸，這些「超新星（supernova，因爆炸而數月內亮度大增的恆星）」產生發散向四面八方的強大宇宙射線，在宇宙間持續了數百萬年，其輻射抵達地球的高峰約在二百六十萬年前，這些輻射的激增在地球上引發連鎖反應。

站立適應草原捕獵

科學家估計，離地球約一百六十四光年之遠的一起恆星爆炸，產生的宇宙射線可能導致大氣層電離子增加五十倍，進而引發雷擊頻率劇增，在人類起源地非洲造成更多森林野火，焚毀樹林形成更多草原。之後，人類先祖適應了較少樹木的環境，其中能直立行走的繁衍茁壯。

在人類進化史中，可以直立行走的物種，至少可以追溯至六百萬年前的「查德沙赫人（Sahelanthropus tchadensis，又名查德人猿）」，該物種是人類與人猿最近的共同先祖，於非洲查德發現其化石。一項著名理論認為，氣候變遷改變了地表，導致森林成為大草原。

研究作者、美國堪薩斯大學學者梅洛（Adrian Melot）表示，在任何超新星影響增強之前，人類原始親戚就已開始嘗試直立行走，但他相信恆星爆炸仍扮演一定角色，因為當森林為草原取代，直立成為一種優勢，人類先祖可穿越樹木，在高高草叢中看到掠食者。

然而，研究人員也承認，仍需更多研究了解宇宙射線是否真的促發雷擊，若兩者關連錯誤，該理論將站不住腳，但若理論正確，未來超新星可能引發在地球的更多野火。不過，地球目前仍屬安全，離人類最近的將爆炸恆星為獵戶座「參宿四（Betelgeuse）」，距離約六百四十二光年之遠。

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