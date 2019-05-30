畢業致詞 名人開講》賈斯禮：成功始於大膽抉擇

2019-05-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國喬治華盛頓大學（GWU）今年度的畢業典禮上，獲頒公共服務榮譽博士學位的國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today Show）主持人賈斯禮（Savannah Guthrie），為畢業生帶來詼諧幽默且饒富人生智慧的演說，鼓勵年輕人懷抱「遠大夢想」，勿被路上的曲折打斷決心，「此時此刻，不論你心中想要達成什麼目標，你都能做到」。

勉學子懷抱「遠大夢想」

賈斯禮擁有亞利桑那大學新聞系學士，以及喬治城大學學士後法律系（Juris Doctor）學位。她向畢業生坦言，自己一路走來並非一帆風順，「那是一條充滿波折和險阻，甚至畸零破碎的道路，曾經出師未捷，但也曾柳暗花明」。而她在這種「方向不明」的過程中體悟到，即使走了許多冤枉路，最終仍將會抵達應當歸屬的目的地。

賈斯禮指出，大家都有夢想，不論是關於人生志向、體育成就、理想的家庭或居所，最重要的是，必須「大聲說出夢想、把夢想展示出來」，不要扼殺企圖心，不要懷抱「我永遠做不到，我不夠好，目標太困難」等自我貶抑的心態。她建議莘莘學子，「編織遠大的夢想，朝著大致的方向出發」，因為所有的成就和快樂，都不存在於「舒適圈」或「安全範圍」。

成就和快樂不在「舒適圈」

她告訴即將面臨眾多選擇的畢業生，成功與風險乃一體兩面，成功常始於大膽抉擇。如果一個人能克服恐懼、抵達心之所向，一定是從邁開步伐開始。她自我剖析，當她在新聞界高不成、低不就時，決定放下一切攻讀法律學位；而在取得法律專業和資格，即將大展身手之際，她又毅然決然辭職。

當時，賈斯禮向準備聘用她的法官坦承，自己還是想追求新聞夢，「雖然目前還沒找到工作，先在法院磨練一段時間，也可以累積珍貴的經驗，但是我心知肚明，如果我現在不起身而行，就再也鼓不起勇氣了」。她指出，那個當下就是她準備好「跳躍」的時刻。幾個月後，她就幸運找到一份法律記者的工作，「我的夢想總算開始成形」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法