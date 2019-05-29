日男隨機刺死女童、家長 自戕身亡

2019-05-29

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本東京近郊神奈川縣川崎市登戶車站附近一座公園，廿八日一早上學時間發生無差別持刀殺人事件，當地一名五十一歲男子雙手持刃砍殺無辜民眾，造成就讀當地一所私立小學的小六女童與一名送小孩上學的家長喪生，另有十七人受傷。凶嫌行凶後自刎身亡，犯案動機不明。

川崎市街頭驚魂 另有16學生、1婦傷

這起隨機殺人血案發生在當地時間上午約七時四十分（台灣時間上午六時四十分），凶嫌岩崎隆一在登戶車站附近的登戶第一公園，以利刃攻擊準備搭乘校車前往約一公里外的天主教私立明愛小學上課的學童；該校十一歲女童栗林華子與卅九歲的學生家長、外務省職員小山智史，雙雙因頸部遭刺殺傷重不治，另有十六名該校學童分別受到輕重傷，與一名四十幾歲婦女的頸、臉與胸部遭刺，幸無生命危險。

岩崎犯案後隨即在附近自刎，送醫後不治。警方稍後在岩崎身旁發現兩把三十公分長的染血菜刀，據信就是犯案凶刀；後來又在岩崎遺留在現場的黑色背包內發現兩把菜刀，推測岩崎原本計畫趁人潮眾多時大開殺戒，但行凶動機不明。

日本媒體引述目擊者說法指稱，曾聽聞有人大喊：「我要殺了你！」循聲望去看到一名男子拿著菜刀站在十幾人面前；案發後看到多名大人和小孩衣衫染血，倒臥在地，小學生嚇得奔跑尖叫求救，書包與書本散落一地…「周遭一片血海，救護人員為一名頭部受傷的女性止血，毛巾都染紅了。」

日本首相安倍晉三得知發生隨機殺人案後深感憤怒，表示將竭力維護學童安全；即將結束訪日行的美國總統川普，則向罹難者致哀。

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