奧地利通俄門延燒 總理狼狽下台

2019-05-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕奧地利政局因「奧版通俄門」醜聞而持續動盪，三十二歲總理庫爾茨（Sebastian Kurz）廿七日在國會下議院的「不信任動議」表決中敗北，在位僅五二五天即狼狽下台，成為奧國自第二次世界大戰結束以來的最短命總理，但他已矢言再戰江湖，贏回總理大位。

「奧版通俄門」事件是指該國極右派「自由黨（FPOe）」前黨魁、副總理史特拉赫（Heinz-Christian Strache），日前被媒體踢爆曾在二○一七年國會大選前夕，密會聲稱是俄羅斯企業大亨姪女的人士，涉及利益輸送。此事導致史特拉赫引咎辭職，也讓合組執政聯盟的「自由黨」，與庫爾茨率領的「人民黨（OeVP）」失和瓦解。

庫爾茨隨後宣布九月重新大選，但反對黨「社會民主黨（SPOe）」也趁勢對其發動不信任案，而因為下院一八三席中，社民黨及自由黨分佔五十二和五十一席，表決結果一如預料，庫爾茨被攆下台。庫爾茨稍後在人民黨總部外會見支持者，譴責自由黨和社民黨因「仇恨」而結盟，並重申「他們無法阻止兩年前就展開的改革」，承諾將在九月國會大選中東山再起，奪回執政權。此話一出，支持者隨即高呼：「庫爾茨總理！」

儘管庫爾茨下台，但在廿六日落幕的歐洲議會選舉中，人民黨仍大有斬獲，以三十四．九％的得票率穩居第一大黨，比上屆上升八％，足見其民意基礎穩固。自由黨得票率則從十九．七％降至十七．二％。總統范德貝倫（Alexander van der Bellen）已任命財政部長呂格（Hartwig Loger）暫代總理，並在二十八日正式解散庫爾茨政府，惟所有內閣首長將暫時留任，直至看守政府找出替代人選。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法