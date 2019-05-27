否認來自中國 香港留美學生遭死亡威脅

2019-05-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕華盛頓郵報二十五日報導，美國波士頓愛默生學院校園刊物《柏克萊烽火報》（The Berkeley Beacon）上月底刊出一篇題為《我來自香港，而非中國》的專欄文章，撰文者隨即遭到該校其他中國留學生留言謾罵，要求撰文者修正身分認同，澄清「香港人就是中國人」；該篇文章並被轉發到中國社群媒體，導致撰文者遭受更多言語霸凌。報導指出，隨著中國逐步加強對香港的控制，港人未來在身分認同上的衝突可能再加劇。

許穎婷不滿中國香港稱謂

香港學運組織「學民思潮」前成員、目前在愛默生學院攻讀新聞學的香港學生許穎婷，上月底以《我來自香港，而非中國》為題，撰文詳述香港與中國的區別，指出香港在「一國兩制」下，享有《基本法》賦予的言論自由、新聞與出版自由、集會自由等基本人權，同時批評校園內缺乏香港、台灣、西藏、新疆等少數族群的發聲管道，表達對校方採用「中國香港」稱呼的不滿，並重申自己會堅定守護香港人的身分。

許穎婷在文章一開頭，便自稱「我來自一個不屬於我的國家所擁有的城市」，觸動港人對「中國人」身分認同的敏感神經。該篇專文見刊後，隨即招致其他中國留學生反彈，不僅留言謾罵、轉發逼道歉，還聯合施壓《柏克萊烽火報》與校方，要求「避免誤導讀者」，澄清「香港是中國的一部分」。許穎婷證實，有讀者在其社群媒體上揚言要殺死「任何反對我最偉大中國」的人，讓她備感恐慌。

美媒︰港人更加捍衛身分認同

愛默生學院國際學生事務處已為此敦促學生互相尊重、理性溝通，指出「校刊文章作者就展開理性討論的角度表達自己的觀點，對辱罵和兩極分化的情況感到失望」。華郵指出，許穎婷事件反映出許多港人在海外留學的經歷，港人將更積極尋求在身分認同上的自由。觀察認為，高壓手段只會促使人們更加堅定捍衛「香港人」的身分。

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