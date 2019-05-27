貿易戰耗糧草 中國新軍艦難產

2019-05-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國近年積極尋求成為亞洲及全球霸權，關鍵要素之一即為解放軍海軍實力是否強大。不過，香港「南華早報」二十六日引述專家指出，在美國與中國就經濟、科技和戰略衝突持續過招之際，儘管中國國家主席習近平仍視軍隊現代化為優先事項，但北京政府高層對於建造新一代戰艦，包括航空母艦和驅逐艦等，已開始在開銷上加倍謹慎。

維持航母打擊群運行 開銷驚人

南早指出，北京政府一直對外宣稱，中國可承受與美國打貿易戰。但有軍事觀察家透露，由於經濟前景不明，加上科技發展和人才培養不如預期，中國海軍當局已面臨調整開支的壓力。專家舉例，一艘配備高科技武器、控制和通訊系統及戰鬥機的航空母艦，建造費用約為五百億人民幣（逾二千三百億台幣）。而一艘「055型」第四代飛彈驅逐艦的建造費用，也高達六十億人民幣（逾二七七億台幣），迫使中方重新評估建造八艘該型驅逐艦的計畫。

取得對抗美國戰機技術 至少10至20年

況且，要維持「航母打擊群」運行，包括航母、兩艘驅逐艦、兩艘護衛艦、多艘潛艦和一艘補給艦等，開銷也十分龐大。另一名解放軍消息來源透露，為配合中國海軍新型「002型」航母及「075型」兩棲攻擊艦，中方還必須開發新戰機，以對抗美國可垂直起降的F-35B匿蹤戰機，以及使用電磁彈射系統的F/A-18超級大黃蜂戰機，但中方迄今尚未掌握這些技術，可能還得耗時十至二十年。

過去三十年來，解放軍憑藉充足預算，大幅擴展實力。倫敦「國際戰略研究所」報告顯示，在二○一四至一八年間，中國下水軍艦的總噸位達六十七萬八千噸，比法國、德國、印度、義大利、南韓、西班牙和台灣海軍加總還多。儘管如此，北京軍事專家周晨鳴仍指出，中國在軟硬體技術上仍落後美國；「藍水海軍」（blue-water navy）必須在公海上長距離移動，但解放軍缺乏必備的後勤和補給網絡，「中國有能力製造排水量大的大型船艦，但空間幾乎都用來儲備武器等設備，壓迫存放原油的空間，限制其行動範圍和時間。」

澳洲雪梨麥考瑞大學中國問題專家倪凌超（Adam Ni）則指出，中國海軍除了必須為新船艦籌措經費，還得考量海軍陸戰隊、海軍航空兵和潛艦等各層面預算。因此，中方重新思考其戰略和長期目標實屬合理。例如，中國海軍陸戰隊將由兩個旅擴編為八個旅，但迄今只順利擴編四個旅，且大部分人轉調。

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