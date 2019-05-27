美日貿易談判 川普：等日參院選後再談

2019-05-27

〔駐日特派員林翠儀／東京二十六日報導〕美國總統川普二十六日上午和日本首相安倍晉三進行「高爾夫球外交」，川普在球敘後推文表示，「美日間的貿易談判有很大的進展，由於農產品和牛肉的影響極大，期待在今年七月（日本參議院）選舉後敲定大筆數字」。由於川普同意等待參院選舉後的時機，這次「川安會」恐難在貿易談判上達成具體成果。此前日本媒體也報導，雙方此次可能不會發表聯合聲明。

日本以高規格待遇邀請川普來訪，成為令和時代的首位國賓，若未發表聯合聲明，難免予人美中不足之感。不過，日本共同社日前也報導，川普此行焦點並非貿易談判，成為首位會見日本新天皇的國賓，以便向國內外展現「前所未有的強大日美同盟」，才是此行「核心」。據報導，由於日美兩國在貿易談判和北韓問題上的立場存在分歧，因此傾向於認為沒有必要執著於透過文件對外發佈訊息，因此計畫雙方不發表聯合聲明。

美日兩國政府四月起展開新一輪貿易協定談判，安倍四月下旬訪美與川普會談時，雙方達成農產品和工業製品關稅下降或撤除的共識，但對具體品項和稅率下調幅度，仍須透過談判敲定。日方主張撤除汽車和零件的輸美關稅，美方則要求日本降低農產品進口關稅。

日媒：川普擬藉此換取日方更多讓步

由於「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）已經生效，對於非TPP成員的美國而言，農產品輸日相對不利。川普希望雙方早日達成協議，在美方要求下，日本經濟再生大臣茂木敏充和美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）二十五日在東京繼續進行部長級談判，但雙方在汽車和農產品上看法分歧，難以妥協。

日本今年七月將舉行參院期中選舉，安倍不希望選前因為降低美國農產品進口關稅問題影響選情。川普二十六日在「推特」的貼文，似乎能理解安倍面臨的壓力。球敘後，川普也告訴美國福斯新聞，將「等待日本參院選舉結束後」。日本每日新聞報導，安倍可能是在打球過程和午餐時，與川普達成參院選舉後再敲定的共識。朝日新聞報導，川普可能藉此換取日方更多讓步。

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