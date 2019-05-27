令和首位國賓 川普訪日打高球看相撲

2019-05-27

與安倍同框自拍 展現麻吉好交情

〔駐日特派員林翠儀／東京二十六日報導〕正在日本訪問的美國總統川普，二十六日上午與日本首相安倍晉三在東京附近的千葉縣茂原市高爾夫球場共進早餐，並在職業高爾夫球名將青木功陪同下，一起打高爾夫球，兩人還以手機同框自拍，展現「麻吉」好交情。下午兩人前往東京兩國國技館，觀看大相撲夏季賽事最後一天比賽「千秋樂」，並頒發重達三十公斤的「美國總統盃」獎杯給本季獲勝的力士朝乃山英樹。川普是首位觀看大相撲比賽的現任美國總統，朝乃山也是首次獲勝的黑馬，兩人都在令和新時代締造諸多「首次」紀錄。

新天皇德仁五月即位，日本進入令和時代，川普特地來到日本進行國是訪問，成為首位到訪的國賓，給好友安倍做足了面子。除了預定二十七日會晤德仁天皇的重頭戲外，日方也照例安排他與安倍球敘，觀看大相撲比賽則是出於安倍的提議。日本媒體報導，安倍掌握川普愛看格鬥賽的嗜好，對相撲也很感興趣，今年四月底訪問美國時，向川普提議到日本一起觀賞夏季大相撲賽。

首位現任美國總統 觀看大相撲賽

為了安排這場相撲比賽觀戰，日本相撲協會嚴陣以待，除要求一般購票觀眾登記姓名外，賽事當天也禁帶瓶罐裝飲料；場內除一般隨扈外，還安排上百名便衣警衛。川普夫婦和陪同觀戰的安倍夫婦使用的座位，並非位於二樓的貴賓席，而是土俵正面的「升席」，升席內的坐墊也改為沙發，以便不習慣盤坐的美國貴客。

安倍和川普上午先在千葉高球場打了約兩小時小白球，午餐為川普準備了他最愛的牛肉漢堡，兩位第一夫人安倍昭惠和梅蘭妮亞則連袂參觀台場的數位藝術美術館。下午近五時，川普和安倍夫婦進入國技館，全場觀眾鼓掌歡迎，還拿出手機搶拍，川普也露出笑容揮手致意。

二十六日是夏季大相撲的最後一天比賽「千秋樂」，由於本季勝負已於二十五日確定由拿下十二勝的朝乃山獲得，二十六日五組力士的最後對戰並不影響優勝排名。川普兩手抱胸認真觀戰，一邊聽著安倍和相撲協會理事長八角信芳解說。賽後，川普登上土俵頒發「美國總統盃」給朝乃山，這座獎杯由美國製作，高一四○公分、重約三十公斤，上方有美國國鳥白頭海鵰的雕塑。

接著，川普夫婦出席安倍夫婦在六本木名店「爐端燒」款待的晚餐會。川普在餐會開始前表示，他一直很想看相撲賽，「今天看了真的很有趣」。川普預定二十七日上午進入皇居會見德仁，接著與安倍舉行領袖會談，下午預定與北韓綁架人質家屬會面，晚上參加皇宮舉行的國宴；二十八日將前往海上自衛隊橫須賀基地，登上有「直升機航空母艦」之稱的護衛艦「加賀號」參觀，下午離日返美。

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