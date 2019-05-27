《中日對照讀新聞》政府保有のドローン、8割が中国製 情報流出の恐れ 日政府機關無人機 中國製造佔80% 有情報外洩風險

2019-05-27

◎茅毅

政府が2017年3月末現在で小型無人機ドローンを約330機保有し、8割の259機が中国製であることが23日、内閣官房などへの取材で分かった。政府のドローンは警備や重要インフラの点検など、厳しい情報管理が必要な作業を担う場合が多く、対応を迫られる可能性がある。

根據對內閣官房（譯按：相當於內閣秘書處，直接輔佐、支援日本首相）等日本政府機關的採訪得知，截至2017年3月底，日本政府擁有約330架小型無人機，其中80%、即259架為中國製造。由於政府的無人機經常負責警備和檢查重要基礎設施等，必須對相關資訊嚴格保密的工作，因此可能必須迅速採取因應措施。

内閣官房によると、省庁別の保有機数は、林野庁150機、国土交通省84機など。米国土安全保障省は警告で、中国当局は中国企業が集めたデータに「制限のないアクセス」が可能と指摘した。ドローン製造世界最大手のDJIが念頭にあるとみられる。

內閣官房表示，（截至2017年3月底）政府各部會擁有的無人機架數，（包括農林水產省）林野廳（譯按：相當於我國行政院農委會林務局）的150架、國土交通省的84架（譯按：防衛省約60架、警察廳19架）等。美國國土安全部警告，中國有關部門對中國企業蒐集的資料、數據，可能（可以）「無限制地取得」。這項警告被視為針對全球最大無人機製造商「大疆創新科技公司」而來。

複数の業界関係者によると、出荷時にソフトを仕込むなどの方法で、飛行場所の位置や画像情報をインターネット経由で抜き取ったり、重要施設に墜落させたりすることは技術的に可能とされる。日本国内には十数万機のドローンがあり、7－8割は同社製とみられる。

兩名以上的無人機業界相關人士指稱，一般認為，利用在（無人機）出廠時嵌入（某種間諜）軟體等手法，透過網路竊取它（之後）飛過的場所、地方的位置與（空拍）影像等資訊，（遙控）使其撞向重要設施，在技術上是可能的。在日本國內，共有十餘萬架無人機，據信其中70%到80%為「大疆」製造。

新聞辭典

経由（けいゆ）：動詞，經過（由）、途經、透過、轉運（乘、手）。

例：銀行（ぎんこう）経由で送金（そうきん）する。（透過銀行匯款。）

抜（ぬ）き取（と）る：動詞，拔掉（除）、拿掉、取（抽、挑）出、竊取、偷走。

例：封筒（ふうとう）から現金（げんきん）を抜き取られた。（將現金從信封中偷走。）

単語を読みましょう

保有（ほゆう）／ドローン（英文drone，本文作無人機、無人飛行載具）／流出（りゅうしゅつ）／無人機（むじんき）／インフラ（英文infrastructure的簡寫：infra，基礎設施〔建設〕、公共建設）／点検（てんけん）／省庁別（しょうちょうべつ）／機数（きすう）／林野庁（りんやちょう）／データ（英文data，資料、數據）／アクセス（英文access，本文作近用、看到…、開放給…、存取資料）／最大手（さいおおて）／念頭（ねんとう）／出荷時（しゅっかじ）／インターネット（英文internet，網〔際網〕路）／十数万（じゅうすうまん）／出荷（しゅっか）／ソフト（英文software的簡寫：soft，〔電腦〕軟體）

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