科學一帶一路？ 中國不懷好意

2019-05-26

引進科學工作者前往中國

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕權威科學期刊《自然》（Nature）本月以「中國如何重繪全球科學地圖」為主題，刊出五篇系列專文，解析非洲、南美洲、歐洲、斯里蘭卡、巴基斯坦等數百所大專院校與十餘萬名科學研究者，在中國「一帶一路」倡議下轉移研究重心的現況。學者警告，中國與諸多發展中國家的科學合作，可能導致生態系統被加速破壞，科學被惡意利用於軍事和商業領域。

北京上月底舉行「一帶一路國際合作高峰論壇」期間，中國科學院證實，該院主導的「一帶一路國際科學組織聯盟」（ANSO）已投入逾十八億人民幣（約八十三億台幣），透過「數字絲綢之路」等相關國際科學合作計畫、獎助學金，與全球超過十二萬人次交流合作，引進科學工作者前往中國進行研究，同時輸出中國的人工智慧、奈米科技、大數據服務平台等技術。

據文章所述，中國透過在全球設立國際卓越中心、聯合科技園區提升國際科學研究地位，而隨著中國科學院大手筆增加科學研究投資，中國已成為許多發展中國家的科學研究合作首選。非洲、南美洲老一輩科學家告訴《自然》，隨著愈來愈多年輕人前往中國攻讀博士或進行博士後研究，該國年輕科學家與西方科學界的連結已愈來愈薄弱。

印度多次示警斯里蘭卡

密切關注區域影響力變化的印度，多次示警斯里蘭卡須減少與中國的科學合作。美國針對中國「數字絲綢之路」的技術輸出野心，也多次示警各國勿與中國電信鉅子華為（Huawei）共同興建第五代行動通訊系統（5G），以免危及國家安全。

世界自然基金會（WWF）指出，一帶一路沿線國家觸及一千七百卅九處生物多樣性核心區域，影響兩百六十五種受威脅物種、八十一種瀕危物種。部分批評人士認為，中國可能透過在發展中國家取得的科學研究主導地位，影響相關工程開發案對生態環境與健康的評估，進而加速對當地生態系統的破壞。

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