美推理小說天王：做對的事 別怕被拒絕

2019-05-25

詹姆斯．派特森佛州大開講

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國佛羅里達大學（ＵＦ）十八日邀請「美國驚悚推理小說天王」詹姆斯．派特森（James Patterson），擔任該校今年畢業典禮的主講嘉賓。他搬出一九七七年以《托馬斯．貝瑞曼號碼》（The Thomas Berryman Number）初試啼聲，獲獎前曾遭卅一家出版商否定等親身經歷，大談拒絕、失敗、生活平衡等課題，勉勵即將脫離校園保護傘的學子們，以平常心看待日後挫折、追尋真心熱愛的事業，謹守家庭、健康、朋友、心靈等最高價值，同時「做對的事」來發揚生命。

現年七十二歲的派特森，與妻子致力於掃盲工作，二○一三年創立「詹姆斯．派特森教師教育獎學金」。他擅長金融推理與驚悚推理小說，廿五歲即以《托馬斯．貝瑞曼號碼》榮獲美國推理作家協會「愛倫．坡獎」的「最佳新作」表揚，一九九三年開始創作的《亞歷克斯．克洛斯》（Alex Cross）系列，更締造全球三．七五億美元銷售佳績，為當今全球收入最高的作家，超越《哈利波特》之母ＪＫ羅琳。

鼓勵畢業生 保持熱忱

派特森表示，他至今保有當年拒絕《托馬斯．貝瑞曼號碼》的編輯名單，對方仍偶爾寄新書給他，請求協助推薦寫序；而他選擇盡釋前嫌，熱情地幫忙背書，因為遭到拒絕乃作家不時面臨的家常便飯，不需要耿耿於懷，或因恐懼、自我懷疑而癱瘓。派特森指出，他這段寫作崛起歷程，宛如人生縮影，拒絕、失敗情境在一般人的生活中稀鬆平常，但英國前首相邱吉爾所言甚是，「成功是歷經一次又一次的失敗卻仍不失熱忱的能力。」

派特森話鋒一轉，提起年輕時一段愛情故事。他當年的女友在卅四歲時發現罹患腦瘤，深知一年後即將失去彼此的他們，更加珍惜相處倒數中的每一天。至於工作與生活的平衡，如同可口可樂公司首任執行長戴森的話，想像生命是一場不停在空中拋擲五個球的遊戲，它們名為工作、家庭、健康、朋友和心靈，其中工作是顆可回彈的橡皮球，另外四個則是失手即無法完全回復的玻璃球。

派特森希望眾學子將此銘記在心，並在未來生活中努力保持平衡。而他自稱一年三六五天都沉溺於工作，「以光榮的方式謀生」，期待畢業學子也有幸發掘自身興趣所在，因為「熱情是選擇職涯的關鍵因素」。

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